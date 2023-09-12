فرنسا: نتائج إيجابية للقاح علاجي لمرضى سرطان الرئة

فرنسا: نتائج إيجابية للقاح علاجي لمرضى سرطان الرئة
التاريخ
9/12/2023 2:40:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية "أوزيه إيمونوتيرابوتيكس" أنها توصلت لتحقيق نتائج إيجابية للقاحها العلاجي "تيدوبي" لدى أشخاص يعانون من مراحل متقدمة من سرطان الرئة.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، أوضحت التجارب أنه بفضل هذا اللقاح، تراجع خطر الوفاة لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح مقارنة مع أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي. حيث شارك 219 مريضاً في هذه الدراسة في تسع دول أوروبية والولايات المتحدة، تلقى 139 منهم لقاح "تيدوبي" و80 تلقوا العلاج الكيميائي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
12/09/2023 20:56:33
MENAFN12092023000117011021ID1107055174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.