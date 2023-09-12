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فرنسا: نتائج إيجابية للقاح علاجي لمرضى سرطان الرئة

9/12/2023 2:40:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية "أوزيه إيمونوتيرابوتيكس" أنها توصلت لتحقيق نتائج إيجابية للقاحها العلاجي "تيدوبي" لدى أشخاص يعانون من مراحل متقدمة من سرطان الرئة.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، أوضحت التجارب أنه بفضل هذا اللقاح، تراجع خطر الوفاة لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح مقارنة مع أولئك الذين خضعوا للعلاج الكيميائي. حيث شارك 219 مريضاً في هذه الدراسة في تسع دول أوروبية والولايات المتحدة، تلقى 139 منهم لقاح "تيدوبي" و80 تلقوا العلاج الكيميائي.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
12/09/2023 20:56:33

MENAFN12092023000117011021ID1107055174

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