عمان 12 أيلول (بترا)- وفاء زيناتية- أكّد مشاركون في جلسة نقاشية، أن عقد العمل الجماعي الجديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، والذي سينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025، هو خطوة مهمة للأمام في سبيل تعزيز ضمان وحفظ حقوق العاملين في التعليم الخاص وحمايتهم من التجاوزات.

جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية نظّمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، بشأن تعديلات العقد الموحد الخاص لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وشارك بها ممثلون عن وزارة العمل، واتحاد نقابات عمال الأردن، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات مجتمع مدني ذات علاقة وحملة "قم مع المعلم"، وعدد من المعلمات بالقطاع الخاص من مختلف مناطق المملكة.

وأعتبر المشاركون في الجلسة، أن التعديلات الجديدة في عقد العمل الموحّد هي مصلحة للجميع، وستعمل على تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، فضلا عن أنها ستوفر قاعدة بيانات مهمة فيما يتعلق بفجوة الأجور وغيرها.

وأشاروا إلى أهمية وجود متابعة جادة لتطبيق وتنفيذ هذه التعديلات من قبل الجهات الرسمية والوطنية، مؤكدين الحاجة للمزيد من العمل لتنظيم قطاع التعليم الخاص وحماية حقوق العاملين فيه.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن اللجنة الوطنية معنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق تعديلات العقد الموحد بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية ذات العلاقة ليكون هناك تفعيل أكبر في عملية التطبيق والرقابة والتفتيش.

وتابعت علي، أن أتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، سيعمل على الحدّ من أي تلاعب قد يقوم به البعض لانتهاك حقوق المعلمات والمعلمين والعاملين فيه.

واعتبرت، أن تعديلات العقد الموحد الجديدة هي خطوة مهمة لضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، وجاءت استجابة للمطالب التي جرى تحديدها وفقا للتجاوزات التي كانت تحدث على أرض الواقع وبحسب الشكاوى الواردة من المعلمات والعاملين في هذا القطاع، حيث لعبت حملة "قم مع المعلم" دورا مهما في تسليط الضوء على هذه التجاوزات بالتعاون مع الجهات الوطنية المختصة.

وقال خليل أبو الفيلات ممثلا عن وزارة العمل، إن الوزارة تُولي قطاع التعليم الخاص الاهتمام، وتعمل على الإشراف عليه من خلال آلية الرقابة والتفتيش لمعالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، بالإضافة لتوفير الوزارة "نظام حماية" لتلقي الشكاوى من العاملين، فضلا عن التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لحماية حقوق العاملين في هذه القطاع.

وأوضح أبو الفيلات أن عدد الشكاوى المتعلقة بهذا القطاع في العام 2022 الواردة للوزارة بلغ 1610 وجرى حل 847 منها بشكل مباشر عن طريق مفتشي العمل بالوزارة، كما تم تحرير 179 مخالفة بحق أصحاب العمل، أمّا العام الحالي 2023 ولغاية شهر تموز الماضي، فقد جرى تسجيل 870 شكوى منها 291 شكوى تم حلّها، و تحرير 105 مخالفات بحق أصحاب المدارس الخاصة.

بدوره، عرض مالك المعايطة من اتحاد نقابات عمال الأردن، لأبرز التعديلات في بنود العقد الموحّد، والتي شملت رفع مدة أول عقد للعاملين في التعليم الخاص لـ 12 شهر بدلا من 10 أشهر، وأتمتة منظومة العقد الموحد.

وأشار إلى أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا وبالتالي ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض، مضيفا أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع، والبالغ عددهم ما يُقارب 55-60 ألف عامل وعاملة تقريبا.

أمّا ممثلة منظمة العمل الدولية، ريم أصلان فأكّدت ان المنظمة تدعم الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية المبذولة فيما يتعلق بتوفير بيئة العمل اللائقة وردم الفجوة في الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين، مؤكّدة أن الأتمتة لعقود العمل تضمن حق جميع الأطراف وتحدّ من التجاوزات، مضيفة أن المنظمة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في هذا المجال.

وفيما يتعلق في التنظيم المجتمعي ودوره في تعزيز حقوق العمال والعاملات في التعليم الخاص، أكدت ريم منّاع من مؤسسة "أهل" التي ساعدت حملة "قم مع المعلم" في تنظيم أنفسهم في بداية مشوارهم في العام 2015، أن تعديلات العقد الموحد في قطاع التعليم الخاص هو ثمرة نجاح للحملة التي قدّمت نموذجا متميزا لأهمية تحقيق التغيير الإيجابي عبر التنظيم المجتمعي الهادف والمنظّم من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والوطنية وبعيدا عن الفوضى.

إلى ذلك، أكّدت ناريمان الشواهين من حملة "قم مع المعلم" أهمية ما حققته الحملة لغاية الآن، داعية إلى أن يكون تطبيق آلية أتمتة العقد الموحد تضمن ربطه مع الجهات الوطنية والوزارية ذات العلاقة كوزارتي التربية والتعليم والعمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتضمنت الجلسة عرضا للتحديات والإنجازات التي حققتها حملة "قم مع المعلم" قدّمتها المعلمة مها أبو ملّوح، حيث أشارت إلى أن عدد المعلمات التي تمّ تمكينهنّ قانونيا من قبل أعضاء الحملة بلغ 8000 معلمة، وعدد المعلمات اللواتي تم حلّ قضاياهنّ بالوساطة من خلال فريق الحملة مع أصحاب العمل بلغ 500 معلمة، فضلا عن تدريب 350 معلمة بالتعلم الشعبي وتدريب العديد المعلمات على استخدام مهارات التكنولوجيا.

(بترا)

وز/أز/ ع ط





















12/09/2023 20:55:43