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إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار بحوارة جنوب نابلس

9/12/2023 2:40:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 12 أيلول (بترا)-أصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب حوارة، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
وأفادت(القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم، أن إحدى الإصابات في حوارة خطيرة جدا، وهي عبارة عن طلق ناري في الرأس، مشيرة إلى أن الإصابة الثانية جاءت متوسطة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
12/09/2023 20:46:54

MENAFN12092023000117011021ID1107055172

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