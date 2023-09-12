إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار بحوارة جنوب نابلس

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار بحوارة جنوب نابلس
التاريخ
9/12/2023 2:40:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 12 أيلول (بترا)-أصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب حوارة، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
وأفادت(القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم، أن إحدى الإصابات في حوارة خطيرة جدا، وهي عبارة عن طلق ناري في الرأس، مشيرة إلى أن الإصابة الثانية جاءت متوسطة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
12/09/2023 20:46:54
MENAFN12092023000117011021ID1107055172
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