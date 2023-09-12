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الأردنيون يعزون الأشقاء المغاربة بضحايا الزلزال

9/12/2023 2:40:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول(بترا)- قدم الأردنيون على مختلف المستويات الشعبية والرسمية التعازي للأشقاء في المغرب بضحايا الزلزال خلال زيارات قاموا بها إلى السفارة المغربية بعمان على مدار يومين.

ومندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قدم وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال زيارة قام بها اليوم، إلى مقر السفارة المغربية بعمان تعازي الحكومة الأردنية للأشقاء المغاربة، مؤكدا تضامن المملكة مع الأشقاء.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعث برقية تعزية إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة الشَّقيقة عزيز أخنوش بضحايا الزلزال، الذي وقع في عدد من المناطق في إقليم الحوز في المغرب، مؤكدا استعداد الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم ما يلزم من المساعدات للشعب المغربي الشقيق.

كما قدم أعيان ونواب ومسؤولون وممثلون عن أبناء الشعب الأردني التعازي أيضا.

وأعرب القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان عادل اوسي حمو ، عن تقديره لتضامن الأردنيين على مختلف المستويات مع أبناء الشعب المغربي، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتي تدعمها العلاقات المميزة بين صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الملك محمد السادس.

--(بترا)


ص خ/ب ع/ ع ط

12/09/2023 20:35:38

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