الأردنيون يعزون الأشقاء المغاربة بضحايا الزلزال

الأردنيون يعزون الأشقاء المغاربة بضحايا الزلزال
التاريخ
9/12/2023 2:40:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول(بترا)- قدم الأردنيون على مختلف المستويات الشعبية والرسمية التعازي للأشقاء في المغرب بضحايا الزلزال خلال زيارات قاموا بها إلى السفارة المغربية بعمان على مدار يومين.
ومندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قدم وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي خلال زيارة قام بها اليوم، إلى مقر السفارة المغربية بعمان تعازي الحكومة الأردنية للأشقاء المغاربة، مؤكدا تضامن المملكة مع الأشقاء.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعث برقية تعزية إلى رئيس وزراء المملكة المغربيَّة الشَّقيقة عزيز أخنوش بضحايا الزلزال، الذي وقع في عدد من المناطق في إقليم الحوز في المغرب، مؤكدا استعداد الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم ما يلزم من المساعدات للشعب المغربي الشقيق.
كما قدم أعيان ونواب ومسؤولون وممثلون عن أبناء الشعب الأردني التعازي أيضا.
وأعرب القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان عادل اوسي حمو ، عن تقديره لتضامن الأردنيين على مختلف المستويات مع أبناء الشعب المغربي، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتي تدعمها العلاقات المميزة بين صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الملك محمد السادس.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
12/09/2023 20:35:38
MENAFN12092023000117011021ID1107055171
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.