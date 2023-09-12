القدس المحتلة 12 أيلول (بترا)- أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، داعية جميع دول العالم إلى التكاتف والتضامن مع الضحايا والمتضررين من إعصار "دانيال" الذي ضرب اليونان وتركيا وبلغاريا وليبيا وتسبب في خسائر فادحة من الأرواح والممتلكات.

وأكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن على أهمية تعزيز روح التضامن والمحبة الإنسانية في هذه اللحظات الصعبة.

وقال "إن التكاتف والعون المتبادل بين الشعوب هو تجسيد لقيم إيماننا المسيحي والقيم الإنسانية، ويجب علينا أن نقف جميعًا بجانب إخوتنا وأخواتنا في اليونان وتركيا وبلغاريا وليبيا ونقدم لهم يد العون والدعم في هذه الأوقات العصيبة".

ودعا إلى الصلاة من أجل المتضررين، متمنيًا أن يمنحهم الله القوة والصبر في مواجهة هذه الكارثة، وأن يجعل هذا العمل الإنساني سببًا للتآخي والتوحد بين الشعوب والثقافات.

--(بترا)

م.ف/أز/ ع ط

12/09/2023 20:34:21

