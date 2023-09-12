بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تدعو للتضامن مع ضحايا إعصار دانيال
التاريخ
9/12/2023 2:40:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 12 أيلول (بترا)- أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، داعية جميع دول العالم إلى التكاتف والتضامن مع الضحايا والمتضررين من إعصار "دانيال" الذي ضرب اليونان وتركيا وبلغاريا وليبيا وتسبب في خسائر فادحة من الأرواح والممتلكات.
وأكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن على أهمية تعزيز روح التضامن والمحبة الإنسانية في هذه اللحظات الصعبة.
وقال "إن التكاتف والعون المتبادل بين الشعوب هو تجسيد لقيم إيماننا المسيحي والقيم الإنسانية، ويجب علينا أن نقف جميعًا بجانب إخوتنا وأخواتنا في اليونان وتركيا وبلغاريا وليبيا ونقدم لهم يد العون والدعم في هذه الأوقات العصيبة".
ودعا إلى الصلاة من أجل المتضررين، متمنيًا أن يمنحهم الله القوة والصبر في مواجهة هذه الكارثة، وأن يجعل هذا العمل الإنساني سببًا للتآخي والتوحد بين الشعوب والثقافات.
--(بترا)
م.ف/أز/ ع ط
12/09/2023 20:34:21
MENAFN12092023000117011021ID1107055170
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