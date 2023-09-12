فعاليات شعبية تشيد بمضامين الزيارة الملكية إلى مادبا

مادبا 12 أيلول (بترا)- أشادت الفعاليات الشعبية في محافظة مادبا بمضامين الزيارة الملكية إلى محافظة مادبا والتي تؤكد على قرب القيادة من الشعب وتلمسها لاحتياجات المواطن.

ولقي الاهتمام الملكي بضرورة إيلاء عناية القطاع السياحي والزراعي ترحيبا واسعا، كونها مطلبا شعبيا وميزة تمتلكها محافظة مادبا وبوابة لإحداث التنمية ومحاربة الفقر والبطالة ورفد الاقتصاد الوطني.

وقالت الدكتورة نجوى القبيلات، إن الزيارة الملكية لمبادبا تؤكد على المتابعة الشخصية الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لما تنفذه الحكومات من مشاريع تنموية تنعكس ايجابا على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية، مثلما تؤكد على ضرورة الاهتمام بكافة القطاعات خاصة الزراعية والسياحية لما تتمتع به محافظة مادبا من مقومات لتطوير القطاعين.

وأضافت أن الزيارات الملكية تعد إنموذجا يحتذى من قبل المسؤولين للتواصل مع المواطن عن قرب والاستماع للتحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها وتراعي الخصوصية لكل محافظة.

وقال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني إن الزيارة الملكية تدعم القطاع السياحي في مادبا الذي يحقق أرقاما غير مسبوقة في أعداد السياح ويسهم في تطوير المشاريع السياحية بحيث تكون مادبا مقصدا للزوار، إضافة الى أنها تدعم خطط وزارة السياحة لتكون مادبا موطنا للفسيفساء والحج المسيحي.

وأضاف أن الزيارة الملكية ركزت على أهمية موقع مكاور السياحي والديني وضرورة حمايته والحفاظ عليه، لا سيما وأنه يسهم في زيادة أعداد السياح وتنمية المنطقة.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا الدكتور حسن الشوابكة إن الزيارة الملكية الى محافظة مادبا على درجة عالية من الأهمية، كونها تسلط الأضواء على مدينة مادبا وتنبه الحكومة الى الالتفات الى مطالب المواطنين في عدد من المجالات والتي تتلخص ببعض مطالب تطوير الخدمات العامة مثل المستشفى الحكومي وتوسعة المركز الصحي العسكري، ودعم القطاعين الزراعي والسياحي.

وأضاف أن الزيارة ركزت على تطوير القطاع السياحي والزراعي في مادبا اللذين تتميز بهما المحافظة، لا سيما بعد طرح العديد من سبل تطوير القطاع السياحي مثل التركيز على حرفة الفسيفساء وتدريب النساء العاملات في القطاع السياحي وانشاء عدد من المشاريع السياحية.

كما ركزت الزيارة على قضايا تتعلق بالقطاع الزراعي حين تم طرح أفكار تعزز الاقتصاد الزراعي و تركز على زراعة الحبوب ومنح المزارعين قروض ميسرة.

من جهته قال الوجيه ضافي الغويين إن جلالة الملك عبدالله الثاني ركز على أهمية القطاع الزراعي، خصوصا وأن محافظة مادبا و من ضمنها لواء ذيبان بيئة مناسبة للزراعة لتوفر الأراضي الزراعية الخصبة بمساحات واسعة، مثلما تتوفر المياه الجوفية بالمنطقة بالإضافة إلى سدي الوالة والموجب ما يجعل من الاستثمار في هذا القطاع قصة نجاح لدوره في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف إن التوجيه السامي كان جليا نحو الاهتمام بهذه القطاعات المهمة ما يؤكد قرب جلالة الملك من هموم المواطن خاصة و أن جلالته وجه الحكومة لدعم القطاع الزراعي من خلال توفير المنح والقروض الميسرة للنهوض بهذا القطاع من أجل خلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

وقال عضو مجلس المحافظة أيمن أبو تينة إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، لمادبا جاءت في إطار رؤية جلالته لتعزيز التنمية في مختلف المجالات خاصة الزراعية السياحية في المحافظة.

وأضاف أن الزيارة الملكية أكدت على تميز العلاقة بين الملك وشعبه، حيث أكد جلالته على ضرورة أن تستفيد المحافظة من الميزات الزراعية والسياحية التي تتمتع بها مادبا ووضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة بالتنسيق مع المواطنين بما يعود بالنفع عليهم ويخفف من حدة الفقر والبطالة.

من جانبه قال الدكتور عبدالهادي القعايدة إن زيارة جلالة الملك لموقع مكاور الديني يؤكد ضرورة الاهتمام بالموقع المهم وإمكانية ربطه مع موقع المغطس لأهمية الموقعين الدينية كمواقع للحج المسيحي والذي يسهم بارتفاع اعداد الزوار من خلال استغلال الميزات السياحية لمكاور ومادبا بشكل عام.

وأضاف أن الزيارة الملكية أكدت أهمية إطالة أمد السائح في مادبا من خلال تجويد الخدمة المقدمة والتنوع في البرامج السياحية، كما سلطت الضوء على استغلال المساحات الزراعية للتخفيف من نسبة الفقر والبطالة والتركيز على الزراعات المائية وحفر الآبار الارتوازية.

--(بترا)

ج ب/ب ع/ ع ط

12/09/2023 20:32:42

