شولتس يستبعد التوصل للسلام في أوكرانيا على المدى القريب

شولتس يستبعد التوصل للسلام في أوكرانيا على المدى القريب
التاريخ
9/12/2023 2:40:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، تشاؤماً إزاء إمكانية التوصل لحل سلمي في الأفق القريب في أوكرانيا، منوهاً إلى أن الانسحاب الروسي من هذا البلد شرط لتحقيق ذلك.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، قال شولتس شولتس في تصريحات صحفية خلال فعاليات اجتماع السلام الدولي لجماعة سانت إيغيديو، إن أساس السلام يتمثل في "إدراك القيادة الروسية أن المهم هو انسحاب القوات، عندئذ ستتاح الفرصة لإجراء محادثات، وأنا على يقين بأن الحكومة الأوكرانية ستشارك فيها".
ونفى صحة "روايات" أشارت إلى أنه كانت هناك بالفعل اتفاقات سلام مكتملة جرى التفاوض عليها بين روسيا وأوكرانيا في ربيع 2022 بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
12/09/2023 20:25:53
MENAFN12092023000117011021ID1107055168
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