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شولتس يستبعد التوصل للسلام في أوكرانيا على المدى القريب

9/12/2023 2:40:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- أبدى المستشار الألماني، أولاف شولتس، تشاؤماً إزاء إمكانية التوصل لحل سلمي في الأفق القريب في أوكرانيا، منوهاً إلى أن الانسحاب الروسي من هذا البلد شرط لتحقيق ذلك.
ووفقاً لـ(دويتشه فيله)، قال شولتس شولتس في تصريحات صحفية خلال فعاليات اجتماع السلام الدولي لجماعة سانت إيغيديو، إن أساس السلام يتمثل في "إدراك القيادة الروسية أن المهم هو انسحاب القوات، عندئذ ستتاح الفرصة لإجراء محادثات، وأنا على يقين بأن الحكومة الأوكرانية ستشارك فيها".
ونفى صحة "روايات" أشارت إلى أنه كانت هناك بالفعل اتفاقات سلام مكتملة جرى التفاوض عليها بين روسيا وأوكرانيا في ربيع 2022 بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
12/09/2023 20:25:53

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