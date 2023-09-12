مبادرات وأنشطة شبابية متنوعة بالكرك

الكرك 12 أيلول (بترا)-نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات التطوعية الشبابية الهادفة لتنمية مهاراتهم.

وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب الكرك، الدكتورة ثروت المعاقبة في تصريح صحفي، نظم مركز شباب شيحان مبادرة تطوعية تحت عنوان "وقل اعملوا" بمشاركة 30شابا، تحدث خلالها محمد المعايطة عن أهمية العمل التطوعي في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب وتطوير الذات وتعلُّم مهارات جديدة.

وأضافت، عقد مركز شابات العدنانية، دورة "التصوير الفوتوغرافي"، بمشاركة 13 شابة، عرض خلالها المدرب معتز الرواشدة مفاهيم التصوير الفوتوغرافي وأنواع التصوير والكاميرات والعدسات وأجزاء الكاميرا وكيفية اختيار زوايا التصوير المناسبة وأنواع الكاميرات لتوثيق الأحداث المختلفة.

وأشارت إلى تنظيم مركز شابات الكرك دورة تدريبية بعنوان "الطباعة الحرارية" بمشاركة 15 شابة، تحدثت خلالها وسام الشمايلة حول مفهوم الطباعة الحرارية وتقنية استخدام الحرارة لطباعة التصاميم والأشكال والصور المختلفة، بهدف تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل .

وتابعت: نظم مركز شابات غور المزرعة نشاطا بعنوان " إدارة المشاريع _ كن رياديا " بمشاركة 18 شابة، تحدث خلالها سلامة المواجدة حول كيفية بناء أفكار مشاريع صغيرة ‏ومتوسطة وتطبيقها على أرض الواقع، بهدف تمكين الشباب وتعزيز ثقافة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية والخاصة.

--(بترا)

ع ج/أز/ ع ط

12/09/2023 20:24:15

