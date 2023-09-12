مبادرات وأنشطة شبابية متنوعة بالكرك

مبادرات وأنشطة شبابية متنوعة بالكرك
التاريخ
9/12/2023 2:40:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الكرك 12 أيلول (بترا)-نظمت المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك عددا من الأنشطة والفعاليات التطوعية الشبابية الهادفة لتنمية مهاراتهم.
وقالت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب الكرك، الدكتورة ثروت المعاقبة في تصريح صحفي، نظم مركز شباب شيحان مبادرة تطوعية تحت عنوان "وقل اعملوا" بمشاركة 30شابا، تحدث خلالها محمد المعايطة عن أهمية العمل التطوعي في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الشباب وتطوير الذات وتعلُّم مهارات جديدة.
وأضافت، عقد مركز شابات العدنانية، دورة "التصوير الفوتوغرافي"، بمشاركة 13 شابة، عرض خلالها المدرب معتز الرواشدة مفاهيم التصوير الفوتوغرافي وأنواع التصوير والكاميرات والعدسات وأجزاء الكاميرا وكيفية اختيار زوايا التصوير المناسبة وأنواع الكاميرات لتوثيق الأحداث المختلفة.
وأشارت إلى تنظيم مركز شابات الكرك دورة تدريبية بعنوان "الطباعة الحرارية" بمشاركة 15 شابة، تحدثت خلالها وسام الشمايلة حول مفهوم الطباعة الحرارية وتقنية استخدام الحرارة لطباعة التصاميم والأشكال والصور المختلفة، بهدف تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل .
وتابعت: نظم مركز شابات غور المزرعة نشاطا بعنوان " إدارة المشاريع _ كن رياديا " بمشاركة 18 شابة، تحدث خلالها سلامة المواجدة حول كيفية بناء أفكار مشاريع صغيرة ومتوسطة وتطبيقها على أرض الواقع، بهدف تمكين الشباب وتعزيز ثقافة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع عدد من الجهات الرسمية والأهلية والخاصة.
--(بترا)
ع ج/أز/ ع ط
12/09/2023 20:24:15
MENAFN12092023000117011021ID1107055167
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