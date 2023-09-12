Tuesday, 12 September 2023 10:18 GMT

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

9/12/2023 2:40:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- عقدت اللجنة الأردنية التشيكية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.
وناقش الجانبان، عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل بالإضافة الى السياحة.
وأكد الشمالي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة التشيك في العديد من المجالات التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية والتأثيرات التي تنتج عنها.
وبين أن الفرصة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات والامتيازات المتاحة في كل من الأردن والتشيك، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المشاريع الاستثمارية تحقيقا للمصالح المشتركة.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة التشيكي عن أهمية عقد اجتماعات اللجنة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة، معتبرا العلاقات الأردنية التشيكية استراتيجية ومتميزة.
وأشار الى إمكانية دعم التعاون الثنائي من خلال وسائل عدة، من بينها التعاون بين غرف التجارة والمؤسسات الأخرى وإقامة المعارض، مرحبا بالشركات الأردنية للمشاركة في المعارض التشيكية مثل معرض الهندسة الدولي ومعرض الغذاء الدولي.
وكانت اللجنة التحضيرية للجنة الأردنية-التشيكية المشتركة عقدت أمس الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني.
كما تم في نهاية أعمال اللجنة توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
--(بترا)
ن ش/ ب ع/ ع ط
12/09/2023 19:59:44

MENAFN12092023000117011021ID1107055166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث