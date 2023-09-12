اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

عمان 12 أيلول (بترا)- عقدت اللجنة الأردنية التشيكية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.

وناقش الجانبان، عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل بالإضافة الى السياحة.

وأكد الشمالي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة التشيك في العديد من المجالات التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية والتأثيرات التي تنتج عنها.

وبين أن الفرصة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات والامتيازات المتاحة في كل من الأردن والتشيك، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المشاريع الاستثمارية تحقيقا للمصالح المشتركة.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة التشيكي عن أهمية عقد اجتماعات اللجنة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة، معتبرا العلاقات الأردنية التشيكية استراتيجية ومتميزة.

وأشار الى إمكانية دعم التعاون الثنائي من خلال وسائل عدة، من بينها التعاون بين غرف التجارة والمؤسسات الأخرى وإقامة المعارض، مرحبا بالشركات الأردنية للمشاركة في المعارض التشيكية مثل معرض الهندسة الدولي ومعرض الغذاء الدولي.

وكانت اللجنة التحضيرية للجنة الأردنية-التشيكية المشتركة عقدت أمس الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني.

كما تم في نهاية أعمال اللجنة توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

--(بترا)

ن ش/ ب ع/ ع ط

12/09/2023 19:59:44

