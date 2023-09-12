اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
التاريخ
9/12/2023 2:40:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- عقدت اللجنة الأردنية التشيكية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.
وناقش الجانبان، عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل بالإضافة الى السياحة.
وأكد الشمالي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة التشيك في العديد من المجالات التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية والتأثيرات التي تنتج عنها.
وبين أن الفرصة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات والامتيازات المتاحة في كل من الأردن والتشيك، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المشاريع الاستثمارية تحقيقا للمصالح المشتركة.
وأعرب وزير الصناعة والتجارة التشيكي عن أهمية عقد اجتماعات اللجنة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة، معتبرا العلاقات الأردنية التشيكية استراتيجية ومتميزة.
وأشار الى إمكانية دعم التعاون الثنائي من خلال وسائل عدة، من بينها التعاون بين غرف التجارة والمؤسسات الأخرى وإقامة المعارض، مرحبا بالشركات الأردنية للمشاركة في المعارض التشيكية مثل معرض الهندسة الدولي ومعرض الغذاء الدولي.
وكانت اللجنة التحضيرية للجنة الأردنية-التشيكية المشتركة عقدت أمس الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني.
كما تم في نهاية أعمال اللجنة توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
--(بترا)
ن ش/ ب ع/ ع ط
12/09/2023 19:59:44
MENAFN12092023000117011021ID1107055166
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