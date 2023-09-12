ورشة عن إدراج ملف شجرة مهراس ضمن التراث الثقافي غير المادي

عمان 12 أيلول(بترا)- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، ورشة عمل عن مشروع إدراج ملف "شجرة مهراس: المعارف والمهارات والطقوس" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو.

وأكدت النجار في كلمتها بافتتاح الورشة التي تنظمها مديرية التراث في الوزارة، أن وزارة الثقافة تعمل بتشاركية مع جميع الوزارات، فيما يتعلق بالصالح العام، ومصلحة الأردن الوطنية، كما أنها تعمل بتشاركية مع المزارعين وأصحاب المعاصر والحرفيين والجمعيات والجهات الحكومية المختلفة لترشيح ملف شجرة مهراس على قوائم التراث غير المادي لدى اليونسكو.

ولفتت إلى أنه حينما نتحدث عن "المهراس" فنحن نتحدث عن كل ما يتعلق بتاريخ ومسيرة الأردن وصموده ورسالته الحضارية الى العالم، ونحن نعمل معا من أجل هذا الوطن ورفعته، منوهة بما يحمل هذا الملف من أبعاد اقتصادية واجتماعية وقيمية ووطنية بتجلياتها كافة، مشيرة إلى الصناعات الثقافية والابداعية التي تندرج ضمن هذا الملف وتتعلق بشجرة مهراس.

وبينت دور ملف مشروع "شجرة مهراس" في التنمية المستدامة، إذ يعد لها دورا بارزا في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء المجتمع من ملاكين ومزارعين وحرفيين حيث تدخل في الصناعات الحرفية المتنوعة، لافتة إلى المكانة الدينية لشجرة الزيتون.

وأشارت في الورشة التي حضرها أمين عام وزارة الثقافة المهندس ماهر نفش، إلى الاستخدامات المتعددة لها ومنها أخشاب الزيتون في العديد من الصناعات الخشبية، كما أن بقايا الزيتون بعد العصر تستخدم من قبل العديد كوسيلة للتدفئة في الشتاء وزيتها يستخدم في العلاج ويدخل في الصناعات التجميلية المتنوعة من صناعات كريمات البشرة والصابون وغيره الكثير، منوهة بدور المرأة في الثقافة الاجتماعية والإنتاجية لشجرة مهراس وأهمية تسليط الضوء على هذا الدور ضمن الملف.

وقالت إن الزيتون مصدر رزق للعديد من الأسر الأردنية في كل موسم حيث يعتبر مصدرا غذائيا رئيسا ويدخل في العديد من المنتجات الغذائية.

وفي الورشة التي شارك فيها عدد من المعنيين ومديري مديرات في وزارة الزراعة وأكاديميين من كليات الزراعة في جامعات أردنية وعدد من ممثلي نقابات معنية وهيئات ثقافية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء في التراث وجمعية صناع الحرف التقليدية وأعضاء لجنة مهراس واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم اضافة الى مزارعين أشارت النجار الى أن ملف "المهراس" سيكون في قلب موضوعات المؤتمر المقبل لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي سيعقد في الدوحة في الـ 25 من الشهر الحالي، منوهة بالتعاون والتشاركية بين وزارتي الثقافة والزراعة.

وبينت وزيرة الثقافة أن الأردن يدخل في مرحلة تحول حقيقي على جميع المستويات، وأن هناك فهما حقيقيا لأهمية الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء شراكات حقيقية مبنية على تعاون وتعاضد وتكاتف لما فيه مصلحة الوطن الاردني الذي قدم قصة صمود يباهي بها العالم.

وتحدث رئيس اللجنة الزراعية في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي عن أهمية هذا الملف وبعده الوطني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مثمنا جهود وزارة الثقافة في طرح مشروع هذا الملف الى اليونسكو.

ولفت وزير الزراعة الأسبق الخبير الزراعي الدكتور مصطفى قرنفلة إلى أن البحوث الأثرية الأخيرة في منطقة وادي رم كشفت أن شجرة المهراس كانت موجودة في المنطقة منذ آلاف السنين، مستعرضا أهمية هذا الملف ودوره الوطني بتسليط الضوء على أن شجرة الزيتون يعود أصلها إلى هذه المنطقة.

وأكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أهمية التشاركية في هذه الورشة التي يشارك فيها أطراف معنية متعددة، مشيرا إلى أن الأردن تحتل المرتبة 14 عالميا في إنتاج زيت الزيتون.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل بجهد كبير لتطوير قطاع أشجار الزيتون وإنتاج الزيت وإيلاء الاهتمام الكبير لشجرة المهراس كونه يعبر عن تراثنا وقيمنا الوطنية الأردنية والذي يمثل نافذة للأردن الى العالم، لافتا الى أهمية مشروع إدراج ملف "شجرة مهراس"

بدوره، استعرض مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد تجربة المركز في البحوث والدراسات حول شجرة "مهراس" وأصولها وتاريخها وسبب تسميتها بهذا الاسم، مشيرا إلى مناطق وجودها في الأردن.

وعن سبب اختيار اسم "المهراس" بدلاً من الزيتون الرومي، أوضح أن ذلك يعود إلى أن الموروث الثقافي، ولاسيما في عجلون، يميّز بين أحجام أشجار الزيتون حيث يُطلق اسم "عود" على الشجرة غير المعمّرة، واسم "القرعود" على شجرة الزيتون المعمّرة متوسطة الحجم، في حين أن اسم "المهراس" يطلق على الزيتونة المعمّرة كبيرة الحجم التي تحتاج لأذرع ثلاثة رجال لتطويقها، حيث يشترط البنك العالمي للجينات أن يتم منح أسماء محلية للجينوم الكامل أو رمز يميزها عن باقي المُدخلات.

وبين الدكتور حداد أن دراسة بحثية قام بها المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع جامعتين أردنيتين كشفت أن التحاليل الجينية تؤكد مركزية نشوء الزيتون في الأردن عبر العصور.

وقال إن المهراس يعتبر أصلاً عريقاً حافظ على كيانه عبر العصور، وأثبتت البصمة الوراثية له التنوع الوراثي الغني والفريد بين الطرز الوراثية للزيتون في حوض المتوسط، مع ميّزات جينية ذات دلالات مهمة لقدراته على التكيّف مع التغيرات المناخية والبيئات القاسية والحفاظ على نوعية زيت مميزة.

ولفت إلى أن زيتون المهراس، في منطقة الميسر في بلدة الهاشمية التابعة لمحافظة عجلون، يُعتبر من أقدم السلالات الجينية للزيتون في مناطق حوض البحر المتوسط، حيث بيّنت تحاليل الخريطة الجينية للمهراس أنها الأقرب جينياً لتكون الأصل لزيتون إسبانيا وإيطاليا وقبرص والواقعة مع المهراس ضمن ذات المجموعة الوراثية، بحسب مُخرجات الدراسة.

وتحدث المشاركون عن أهمية هذا الملف وأبعاده على المستويات كافة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بمختلف التفاصيل التي تتعلق به لا سيما دور المرأة في الثقافة الاجتماعية والاقتصادية في الإنتاج وإشراك جيل النشء وتوعيته حول أهمية شجر الزيتون وخصوصا "مهراس" وقيمتها المعنوية والتراثية والثقافية والإنتاجية من خلال برامج تشاركية مع وزارة التربية والتعليم، كما طرحوا عددا من الأفكار والمقترحات التي تسهم بنجاح الملف.

يشار إلى أن لشجرة الزيتون مكانة اجتماعية وثقافية واقتصادية لدى معظم المجتمعات وهي جزء من التراث الثقافي غير المادي لأبناء المجتمع الأردني، وتُمثل في موسم القطاف والعصر مهرجانا ثقافيا يجتمع فيه الكبار والصغار ويتخلله أغان وأهازيج الأمهات والجدات وهجيني وحداء الآباء والأجداد وألعاب الأطفال.

وقامت مديرية التراث بتضمين هذه الشجرة في قوائم الحصر الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي خلال عمليات المسح الميداني في مختلف محافظات المملكة منها مادبا والسلط والزرقاء الكرك.

وتسعى وزارة الثقافة إلى إدراج شجرة الزيتون "مهراس" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى اليونيسكو وذلك نظراً لأهمية شجرة الزيتون الدينية والتاريخية، كما كانت على مر العصور، رمز السلام والحكمة والقوة والخصوبة والنقاء، مثلما تحظى هذه الشجرة بقيمة ذات بعد ديني.

--(بترا)

م ت/م د/ع ط

12/09/2023 19:53:59