الأرصاد الدولية: ظاهرة الفيضانات بحاجة لإنذار مبكر لجميع الدول
التاريخ
9/12/2023 2:40:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 12 أيلول (بترا) قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن كارثة الفيضانات في ليبيا تسلط الضوء على الحاجة إلى "الحملة الدولية للإنذار المبكر للجميع" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت المنظمة في بيان صحفي: "مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، من المتوقع أن نشهد مزيدا من هطول الأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى فيضانات أكثر شدة لأن الهواء الأدفأ يحمل مزيدا من الرطوبة".
وأوضحت المنظمة أن العاصفة دانيال، كما عُرفت على نطاق واسع، طورت مع تحركها باتجاه ليبيا خصائص ما يُسمى "ميديكان" أي ما يمكن أن يُوصف بإعصار البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة المختلطة تظهر بعض خصائص الإعصار المداري وخصائص أخرى لعاصفة "خطوط العرض الوسطى".
ويبلغ نشاط هذه الظاهرة ذروته تاريخيا بين أيلول وكانون الثاني، حسب المنظمة.
-- (بترا)
م د/ع ط
12/09/2023 19:41:28
MENAFN12092023000117011021ID1107055164
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