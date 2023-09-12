عمان 12 أيلول (بترا)- ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة في الجلسة السابقة .

وبحسب وكالة بلومبيرغ الإقتصادية، انخفض الين في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 146.71 للدولار ، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2479 دولار، على خلفية بيانات متباينة عن سوق العمل، كما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار.

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رصد / ف ق/ ف م/ ع ط

12/09/2023 19:38:23