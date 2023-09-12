ارتفاع الدولار وتراجع الين قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا
التاريخ
9/12/2023 2:40:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة في الجلسة السابقة .
وبحسب وكالة بلومبيرغ الإقتصادية، انخفض الين في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 146.71 للدولار ، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2479 دولار، على خلفية بيانات متباينة عن سوق العمل، كما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار.
---(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/ ع ط
12/09/2023 19:38:23
MENAFN12092023000117011021ID1107055163
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