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رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

9/12/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن نشر رابط على موقعه الإلكتروني، لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف الفئة الثالثة في سلطة وادي الأردن، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الاستثمار، اعتبارا من اليوم وحتى 14 من الشهر الحالي.

وأوضح الديوان في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه نشر الرابط الإلكتروني لغايات إطلاع المتقدمين لهذه الوظائف على مجموع نقاطهم التنافسية، وواقع حال طلباتهم من حيث الاعتماد، أو إرسال ملاحظاتهم إن وجدت، مشيرا إلى أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة للطلب أو التقدم بالملاحظات ورقيا، بعد انتهاء المدة المحددة.

--(بترا)


ه ع/م د/رق

12/09/2023 18:44:54

MENAFN12092023000117011021ID1107055161

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