لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا
التاريخ
9/12/2023 2:39:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 12 أيلول (بترا)- التقى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، عددا من ممثلي الجمعيات الخيرية، والقطاع النسوي، وأعضاء من المراكز الشبابية بالمحافظة، ضمن لقاء حواري، عُقد اليوم الثلاثاء، تناول قضايا عدة.
وأكد الشورة، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون، وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباك الحياة اليومية للمواطنين.
كما استعرض القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وكذلك أهمية المشاركة السياسية لقطاعات الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة.
وقال الشورة إن جميع أطياف المجتمع الأردني ومكوناته أجمعت على نبذ هذه الظاهرة في المناسبات الاجتماعية في ضوء واجب وطني وحتمي لتشديد وتطبيق الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.
وتحدث عن التعديلات الدستورية التي طرأت على التشريعات الناظمة للحياة السياسية من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية باعتبارها فرصة حقيقة لدى الشباب والنساء، لاستثمارها واثبات قدراتهم في المشاركة بصناعة القرار السياسي.
وأشار إلى أن العمل الحزبي ليس جديد على الدولة الأردنية، مشيرا إلى "أننا أمام مرحلة جديدة نأمل فيها تكاتف جهود جميع المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود وصولا الى الحكومات البرلمانية والتركيز على إنجاز البرامج بتوافقات وطنية لما فيها مصلحة الوطن والمواطن".
وأضاف أن التشريعات الأردنية رسخت مشاركة المرأة بشكل عام وتوسيع قاعدة مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية مع تعزيز دورها في الحياة العامة وزيادة تمثيلها في المجالس المنتخبة خاصة في البرلمان.
وتحدث خلال اللقاء عن إجراءات منع التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية، مبينا أنه سيكون هناك جولات تفتيشية على جميع الدوائر والمؤسسات للتأكد من مدى الالتزام بهذا الموضوع.
وأوضح أنه تم التعميم على جميع الدوائر التنفيذية في المحافظة بتفعيل أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة تلك النصوص المتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين.
--(بترا)
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12/09/2023 18:25:26
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