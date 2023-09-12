لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

الطفيلة 12 أيلول (بترا)- التقى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، عددا من ممثلي الجمعيات الخيرية، والقطاع النسوي، وأعضاء من المراكز الشبابية بالمحافظة، ضمن لقاء حواري، عُقد اليوم الثلاثاء، تناول قضايا عدة.

وأكد الشورة، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون، وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباك الحياة اليومية للمواطنين.

كما استعرض القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وكذلك أهمية المشاركة السياسية لقطاعات الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة.

وقال الشورة إن جميع أطياف المجتمع الأردني ومكوناته أجمعت على نبذ هذه الظاهرة في المناسبات الاجتماعية في ضوء واجب وطني وحتمي لتشديد وتطبيق الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية.

وتحدث عن التعديلات الدستورية التي طرأت على التشريعات الناظمة للحياة السياسية من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية باعتبارها فرصة حقيقة لدى الشباب والنساء، لاستثمارها واثبات قدراتهم في المشاركة بصناعة القرار السياسي.

وأشار إلى أن العمل الحزبي ليس جديد على الدولة الأردنية، مشيرا إلى "أننا أمام مرحلة جديدة نأمل فيها تكاتف جهود جميع المؤسسات لتحقيق الهدف المنشود وصولا الى الحكومات البرلمانية والتركيز على إنجاز البرامج بتوافقات وطنية لما فيها مصلحة الوطن والمواطن".

وأضاف أن التشريعات الأردنية رسخت مشاركة المرأة بشكل عام وتوسيع قاعدة مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية مع تعزيز دورها في الحياة العامة وزيادة تمثيلها في المجالس المنتخبة خاصة في البرلمان.

وتحدث خلال اللقاء عن إجراءات منع التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية، مبينا أنه سيكون هناك جولات تفتيشية على جميع الدوائر والمؤسسات للتأكد من مدى الالتزام بهذا الموضوع.

وأوضح أنه تم التعميم على جميع الدوائر التنفيذية في المحافظة بتفعيل أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة تلك النصوص المتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين.

--(بترا)

س م/م ف/م د/رق

12/09/2023 18:25:26