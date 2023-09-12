رئيس النواب يلتقي رئيسي مجلسي العموم واللوردات في لندن غداً
التاريخ
9/12/2023 2:39:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- يلتقي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي بدأ زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد نيابي، غدا الأربعاء، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، حيث يجريان مباحثات رسمية، في قصر ويستمنستر مقر البرلمان.
كما يلتقي الصفدي والوفد المرافق خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، كلا من رئيس مجلس اللوردات جون ماكفول، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، ومسؤولين في مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، كما سيحضر جانبا من جلسة مجلس العموم لمناقشة أسئلة مع رئيس الحكومة البريطاني.
وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب، تعزيزا للتعاون البرلماني المشترك وتعبيرا عن التقدير الكبير لمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.
ويضم الوفد النيابي، رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية البريطانية النائب دينا البشير، والنائبين خالد أبو حسان والدكتور هايل عياش.
--(بترا)
م ب/م د/رق
12/09/2023 18:28:20
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