عمان 12 أيلول (بترا)- يلتقي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي بدأ زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد نيابي، غدا الأربعاء، رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، حيث يجريان مباحثات رسمية، في قصر ويستمنستر مقر البرلمان.

كما يلتقي الصفدي والوفد المرافق خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، كلا من رئيس مجلس اللوردات جون ماكفول، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، ومسؤولين في مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، كما سيحضر جانبا من جلسة مجلس العموم لمناقشة أسئلة مع رئيس الحكومة البريطاني.

وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب، تعزيزا للتعاون البرلماني المشترك وتعبيرا عن التقدير الكبير لمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.

ويضم الوفد النيابي، رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية البريطانية النائب دينا البشير، والنائبين خالد أبو حسان والدكتور هايل عياش.

--(بترا)

م ب/م د/رق

12/09/2023 18:28:20