وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الزرقاء

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الزرقاء
التاريخ
9/12/2023 2:39:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 12 أيلول (بترا)- وقعت فعاليات مجتمعية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية.
ويأتي توقيع الوثيقة التي رعاها نائب محافظ الزرقاء/ متصرف لواء القصبة عاصم النهار، استكمالا للبرنامج المعد لإنفاذ وثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المحافظة.
ونظم الفعالية مجلس محلي أمن الغويرية، بحضور رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، ومساعد مدير شرطة الزرقاء ورئيس قسم سير الزرقاء، ورئيس مركز أمن الغويرية، وعدد من الوجهاء وأبناء منطقة الغويرية.
--(بترا)
ع ض/ف م/رق
12/09/2023 17:52:22
MENAFN12092023000117011021ID1107055158
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