وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الزرقاء

الزرقاء 12 أيلول (بترا)- وقعت فعاليات مجتمعية في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية.

ويأتي توقيع الوثيقة التي رعاها نائب محافظ الزرقاء/ متصرف لواء القصبة عاصم النهار، استكمالا للبرنامج المعد لإنفاذ وثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المحافظة.

ونظم الفعالية مجلس محلي أمن الغويرية، بحضور رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، ومساعد مدير شرطة الزرقاء ورئيس قسم سير الزرقاء، ورئيس مركز أمن الغويرية، وعدد من الوجهاء وأبناء منطقة الغويرية.

--(بترا)

ع ض/ف م/رق

12/09/2023 17:52:22