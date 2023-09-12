البرلمان العربي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ومؤشر لقياس الرضا الشعبي
التاريخ
9/12/2023 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 12 أيلول (بترا)- أكد البرلمان العربي، أن الإعلام البرلماني خاصةً في شكله الرقمي، أصبح ضرورة ديمقراطية ومؤسسية في كل البرلمانات الحديثة، وأداة مهمة ومؤشر فعَّال، لقياس حالة الرضا الشعبي عن أداء البرلمان بشكل عام.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الرقمنه تفرض تحديات إذا لم يُحسن استخدامها، وتوظيفها لأغراض تضر بالدولة والمجتمع معاً، وهو ما يتطلب وضع بنية تشريعية مُحكمة ومتطورة، تهدف إلى تحقيق الانضباط المهني في وسائل الإعلام البرلماني الرقمي، حتى يحقق أهدافه النبيلة التي تخدم المجتمع، وتعزز من تفاعل الجمهور مع مجريات الحياة النيابية.
وأكد العسومي ضرورة أن تبقى العلاقة ما بين البرلمان والإعلام في دائرة المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، باعتبار ان الإعلام هو الذي يقود الرأي العام ويحدد اتجاهاته، ويجب أن تكون المصلحة الوطنية والمجتمعية هي البوصلة الموّجهة له على الدوام.
--(بترا)
ن ا/م د/رق
12/09/2023 17:48:49
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