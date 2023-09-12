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البرلمان العربي: الإعلام البرلماني الرقمي ضرورة ومؤشر لقياس الرضا الشعبي

9/12/2023 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 12 أيلول (بترا)- أكد البرلمان العربي، أن الإعلام البرلماني خاصةً في شكله الرقمي، أصبح ضرورة ديمقراطية ومؤسسية في كل البرلمانات الحديثة، وأداة مهمة ومؤشر فعَّال، لقياس حالة الرضا الشعبي عن أداء البرلمان بشكل عام.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت عنوان "الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات"، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الرقمنه تفرض تحديات إذا لم يُحسن استخدامها، وتوظيفها لأغراض تضر بالدولة والمجتمع معاً، وهو ما يتطلب وضع بنية تشريعية مُحكمة ومتطورة، تهدف إلى تحقيق الانضباط المهني في وسائل الإعلام البرلماني الرقمي، حتى يحقق أهدافه النبيلة التي تخدم المجتمع، وتعزز من تفاعل الجمهور مع مجريات الحياة النيابية.
وأكد العسومي ضرورة أن تبقى العلاقة ما بين البرلمان والإعلام في دائرة المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، باعتبار ان الإعلام هو الذي يقود الرأي العام ويحدد اتجاهاته، ويجب أن تكون المصلحة الوطنية والمجتمعية هي البوصلة الموّجهة له على الدوام.
--(بترا)
ن ا/م د/رق
12/09/2023 17:48:49

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