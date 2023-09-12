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232 انتهاكا ارتكبه الاحتلال بحق صيادي غزة منذ بداية العام

9/12/2023 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 أيلول (بترا)- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شواطئ قطاع غزة.
وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 232 انتهاكاً بحق الصيادين، واعتقلت 30 صياداً، وأصابت 18 آخرين بجراح، واستولت على 10 قوارب صيد.
وأكد أن هذه الانتهاكات المتواصلة، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال، وتعمده إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين.
وطالب المركز المجتمع الدولي برفع الحصار البري والبحري المفروض على غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
12/09/2023 17:42:08

MENAFN12092023000117011021ID1107055156

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