232 انتهاكا ارتكبه الاحتلال بحق صيادي غزة منذ بداية العام
التاريخ
9/12/2023 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 12 أيلول (بترا)- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شواطئ قطاع غزة.
وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 232 انتهاكاً بحق الصيادين، واعتقلت 30 صياداً، وأصابت 18 آخرين بجراح، واستولت على 10 قوارب صيد.
وأكد أن هذه الانتهاكات المتواصلة، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال، وتعمده إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين.
وطالب المركز المجتمع الدولي برفع الحصار البري والبحري المفروض على غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
12/09/2023 17:42:08
MENAFN12092023000117011021ID1107055156
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