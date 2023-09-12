3.6 مليار دينار الدخل السياحي للمملكة في 8 أشهر

3.6 مليار دينار الدخل السياحي للمملكة في 8 أشهر
التاريخ
9/12/2023 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- قال البنك المركزي الأردني، إن الدخل السياحي للمملكة زاد بنسبة 41.3 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع أعداد السياح.
وحسب معطيات إحصائية أعلنها البنك اليوم الثلاثاء، بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، نحو 3.651 مليار دينار (5.150 مليار دولار).
وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة عدد السياح القادمين للمملكة الذي وصل لنحو 4.504 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 41.9 بالمئة، وذلك لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل لنحو 3.757 ألف سائح وبنسبة نمو 38.5 بالمئة، فيما وصل عدد سياح اليوم الواحد 747 ألف سائح وبنسبة نمو 61.3 بالمئة.
وأشارت المعطيات، إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر آب الماضي من العام الحالي نمواً نسبته 10.8 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).
وفي ذات الوقت، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 16.1 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (نحو 201 مليون دولار).
أما خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1 بالمئة، وصولا لما قيمته 955 مليون دينار (1.347 مليار دولار).
--(بترا)
س ص/ف م/رق
12/09/2023 17:40:55
MENAFN12092023000117011021ID1107055155
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