3.6 مليار دينار الدخل السياحي للمملكة في 8 أشهر

عمان 12 أيلول (بترا)- قال البنك المركزي الأردني، إن الدخل السياحي للمملكة زاد بنسبة 41.3 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع أعداد السياح.

وحسب معطيات إحصائية أعلنها البنك اليوم الثلاثاء، بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، نحو 3.651 مليار دينار (5.150 مليار دولار).

وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة عدد السياح القادمين للمملكة الذي وصل لنحو 4.504 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 41.9 بالمئة، وذلك لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل لنحو 3.757 ألف سائح وبنسبة نمو 38.5 بالمئة، فيما وصل عدد سياح اليوم الواحد 747 ألف سائح وبنسبة نمو 61.3 بالمئة.

وأشارت المعطيات، إلى أن الدخل السياحي حقق خلال شهر آب الماضي من العام الحالي نمواً نسبته 10.8 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار (911.4 مليون دولار).

وفي ذات الوقت، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب الماضي من العام الحالي بنسبة 16.1 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار (نحو 201 مليون دولار).

أما خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 34.1 بالمئة، وصولا لما قيمته 955 مليون دينار (1.347 مليار دولار).

--(بترا)

س ص/ف م/رق

12/09/2023 17:40:55