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ورشة توعوية حول خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكترونية

9/12/2023 2:39:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)-نظمت أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، بالتعاون مع جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ورشة توعوية حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الضريبة.
وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء؛ تهدف الورشة التي افتتحها النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، إلى نشر الوعي والثقافة الضريبية بين فئات المجتمع كافة، لا سيما العاملين في مجال المحاسبة والاستشارات المالية والضريبية.
وشملت الورشة، آليات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لاختصار الوقت والجهد على المكلف، وتقديم الإقرارات ودفع الأرصدة الضريبية والحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة إلكترونيا دون الحاجة إلى أي مراجعة شخصيا.
--(بترا)
ع ن/رق
12/09/2023 17:28:48

MENAFN12092023000117011021ID1107055154

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