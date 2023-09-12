الملك يزور قلعة مكاور الأثرية ومشروع نساء بني حميدة للنسيج

مأدبا 12 أيلول (بترا)-زار جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قلعة مكاور الأثرية، داعيا إلى العمل على تطوير الموقع وحمايته من أي اعتداء أو تخريب.

واستمع جلالته وسموه إلى شرح قدمه وزير السياحة والآثار مكرم القيسي حول خطة التنمية السياحية في مكاور ومأدبا.

وأشار القيسي إلى أن مكاور تحظى بأهمية سياحية وتاريخية ودينية، فهي إحدى المواقع الخمسة على درب الحج المسيحي المعتمدة من قبل الفاتيكان، والذي يشمل أيضا المغطس وجبل نيبو وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس.

وبين أن الوزارة أنجزت المرحلة الأولى من درب الحج المسيحي، بمسافة تبلغ 16 كيلومترا وتربط بين جبل نيبو والمغطس، فيما تدرس حاليا المرحلة الثانية لربط موقع جبل نيبو بمكاور، بحيث تبلغ كامل مسافة الدرب 30 كيلومترا.

وأشار الوزير إلى أن مكاور شهدت هذا العام ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار، وصل إلى نسبة 600 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام 2022، لافتا إلى أن الوزارة تجري دراسة لتحسين الخدمات والبنية التحتية بالموقع.

كما زار جلالة الملك وسمو ولي العهد مشروع نساء بني حميدة للنسيج التابع لمؤسسة نهر الأردن، الذي يهدف وفق مشرفة خط الإنتاج أمل أبو قاعود، إلى إحياء حرفة النسيج وصناعة البسط البدوية التقليدية.

وبينت أبو قاعود أن المشروع ساهم في عملية التنمية المستدامة لمنطقة مكاور، وفي الحفاظ على الهوية الاجتماعية والديموغرافية لمنطقة بني حميدة.

وأشارت إلى أن المشروع عمل على تمكين أكثر من 1600 سيدة في 13 قرية لإحياء ثقافة وتقاليد صناعة البساط البدوي وتحسين مستوى معيشة أسرهن، وتطوير معرفتهن ومهارتهن وقدرتهن على إدارة المشاريع.

وقالت أبو قاعود إن مشروع نساء بني حميدة أنتج 420 قطعة في العام 2022.

من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي إن مشاريع المؤسسة الاجتماعية ساهمت في تمكين الآلاف من الأردنيات وتعزيز قدراتهن على إيجاد سبل عيش مستدامة.

وبينت أن البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تطلقها مؤسسة نهر الأردن تشهد اهتماما ملحوظا ومشاركة واسعة من نساء المجتمعات المحلية.

--(بترا)

ف ق

12/09/2023 17:24:50