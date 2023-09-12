المؤسسة التعاونية تبدأ بتقييم خدماتها للتحول الرقمي

عمان 12 أيلول (بترا)- بدأت المؤسسة التعاونية، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مشروع "تحليل الأعمال لرسم خريطة خدمات الدعم التعاوني للمؤسسة التعاونية، وقاعدة البيانات الإحصائية".

ويستند المشروع إلى إعداد دراسة تقيمية شاملة حول التحول الإلكتروني والرقمي لجميع الخدمات المقدمة للمراجعين، وإعادة هندسة إجراءات خدمات المقدمة من المؤسسة لغايات التحول الإلكتروني، وتقييم الوضع الراهن، وتحديد نقاط القوة والضعف، وإعداد خطة لمعالجة مواطن الضعف.

وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، خلال لقاء ضم ممثلي المنظمة، وشركة سبيل للابتكار المنفذة للمشروع، أهمية إجراء تقييم لخدمات المؤسسة، وتحديد قابلية أي منها للتحول الرقمي؛ للتسهيل على مراجعيها.

وقال إن المؤسسة على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية للتسريع من وتيرة العمل وإنجاز المطلوب منها.

وبين أن التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات من المتطلبات الرئيسة التي أكدت عليها خطة تطوير القطاع العام ضمن محاورها.

كما أنه يأتي منسجما مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ومتماشيا مع أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية للأعوام (2021-2025) بإيجاد بيئة تعاونية مواتية، وخطتها التنفيذية بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إحصائية محوسبة للحركة التعاونية وأتمتة خدمات المؤسسة.

بدوره، تحدث منسق مشروع آفاق لدى منظمة العمل الدولية، سامر الرواشدة، عن أهمية المشروع في إيجاد قاعدة بيانات إحصائية للجمعيات التعاونية، مبينا أنه سيتم من خلال تنفيذ المشروع تقييم جميع الإجراءات والخدمات في المؤسسة التعاونية لتحديد الأنسب منها للتحول الرقمي والإلكتروني في تقديم الخدمة.

وقدم مدير العلميات في شركة سبيل للابتكار، نصير جعيدي، عرضا موجزا حول مشروع "تحليل الأعمال لرسم خريطة خدمات الدعم التعاوني للمؤسسة التعاونية وقاعدة البيانات الإحصائية"، تطرق فيه إلى أهداف المشروع، وما يترتب عليه من قيمة مضافة تتمثل في زيادة كفاءة الخدمات، وتحسين خدمة العملاء، والحد من الاستخدام الورقي في المعاملات والخدمات، إضافة إلى تسريع إجراءات سير العمل.

وأوضح أن العمل على تنفيذ المشروع سيمتد لشهرين، وسيشمل مديريات المؤسسة في المركز والمحافظات بالإضافة إلى محطات إكثار البذار التابعة لها؛ مؤكدا أهميته في التسهيل على المؤسسة لاحقا لإنشاء منصة إلكترونية لخدماتها.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

12/09/2023 17:13:26