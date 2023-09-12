تنظيم أنشطة ثقافية بمنطقة جرف الدراويش في الطفيلة

الطفيلة 12أيلول (بترا)-نظمت جمعية شباب الحسا للسامر بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، مجموعة من الأنشطة الثقافية تمثلت بمهرجان الحسا الرابع للسامر، وحفل إشهار لكتاب جرف الدراويش حكاية صحراوية.. وسكة منسية، وافتتاح معارض لصور سكة الحديد وبلدة جرف الدراويش بين الحاضر والماضي، ومعرض صور للسامر الأردني.

وجاءت الفعاليات التي أقيمت في ساحة وقاعة المجلس المحلي في جرف الدراويش، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي، برعاية أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور ماهر نفش، وحضور رئيس بلدية الحسا خالد الحجايا، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة عامر الخوالدة.

وأكد مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال كلمة له في المهرجان، بحضور وجهاء الحسا وجرف الدراويش وفعاليات مجتمعية، أهمية المهرجان الذي جاء في إطار حرص المديرية على إبراز التراث الأدائي الشعبي وإدامته، مشيرا إلى أن تراث السامر أحد مكونات الفلكلور الشعبي في منطقة الطفيلة وغيرها من أرياف المملكة وبواديها كفن أردني أصيل ملتزم جاب الدنيا مشاركا بالعديد من المهرجانات العربية والمحلية له رواده ومعجبوه.

وقال إن المهرجان جاء لربط الحاضر بالماضي التليد وإحيائه، ونقله إلى الأجيال بصورته الحقيقية المشرفة، ولا سيما في خضم الطفرة التكنولوجية الكبيرة التي أوجدت شرخا كبيرا بيننا وبين تاريخنا الذي يحمل بين جنباته الكثير من منظومة الدولة الأردنية، فيما تضمن المهرجان قصائد شعرية نبطية، وفقرات فلكلورية قدمتها فرق معان الفلكلورية و الريشة والهنداوي.

وخلال المهرجان، جرى توقيع كتاب جرف الدراويش حكاية صحراوية وسكة منسية ...نقش من صور ونصوص والذي يعرف بمنطقة الجرف وتاريخها.. ويروي تفاصيل من تاريخها المرتبط بالثورة العربية الكبرى ودور سكة الحديد كناقل للتجارة والركاب وإيجاد حركة تجارية في فترات تاريخية مضت، مثلما يصور الكتاب أبرز المشاكل والقضايا التي تعانيها البلدة من خلال الرجوع إلى مصادر تاريخية وصحفية متنوعة.

ولفت الدكتور الفقير إلى أن معدَيْ ومؤلفَي الكتاب الصحفي سمير المرايات والإعلامي خالد القطاطشة تمكنا من خلال فصول الكتاب من عرض جوانب مهمة من تاريخ جرف الدراويش ومحطة القطار فيها، إذ إن هذه المنطقة بما تحويه من تنوع تاريخي لم تحظَ باهتمام الكتاب والمؤلفين.

وأشار إلى أن معرض الصور الذي أقيم ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية والذي ركز على جوانب من الطابع التراثي لأبنية جرف الدراويش، بما يحويه من محطة القطار القديمة التي أقيمت إبان العهد العثماني.

ولفت القطاطشة إلى معرض صور السامر الأردني الذي يعتبر من التراث الأردني، إذ نجح الأردن في إدراج فن السامر بوصفه فناً أدائيا على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي غير المادي للبشرية وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 2003.

وأضاف أن هذا الفن قالب غنائي أصيل من قوالب الغناء البدوي المتوارثة في المملكة، ويتميز بمكانته المرموقة، من حيث انتشاره وقبوله على المستوى الشعبي، ومن حيث المساحة الزمنية التي يؤدى فيها.

كما أقيم على هامش المهرجان معرض للصناعات التقليدية والحرفية والمأكولات الشعبية التي أنتجتها سيدات المجتمع المحلي في الطفيلة والجمعيات الخيرية النسوية.

--(بترا)

س م/م د/ف ق

12/09/2023 16:59:32

