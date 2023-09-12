مدفوعاتكم توقع اتفاقية لإصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً

عمّان 12 أيلول (بترا)- وقعت شركتا "مدفوعاتكم"، والشرق الأوسط لخدمات الدفع، اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقاً.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم علاء السلال، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لخدمات الدفع "MEPS" علي عبد الجبار.

وقالت شركة مدفوعاتكم في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لعملائها إصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً، لتمكين المستخدمين من استخدامها لغايات عدّة، وتشمل حلول دفع متطورة ومتكاملة، والشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي وأجهزة نقاط البيع.

وقال السلال إن الاتفاقية ستمكن عملاءنا من الحصول على بطاقات مدفوعة مسبقاً، امتداداً لنهجنا في المحافظة على التقدّم المتواصل الذي نحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة التي نحتلها في قطاع خدمات الدفع محلياً وإقليمياً.

بدوره، قال عبد الجبار إن شركة "MEPS" تسعى لتوفير حلول وخدمات مبتكرة وآمنة، تلبي احتياجات الشركاء المتغيرة باستمرار، مبينا ان الاتفاقية ستقدم خدمة فريدة من نوعها إلى عملائها، وترسخ التزامها بتوفير خدمات مبتكرة وحلول تكنولوجية عصرية.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

12/09/2023 16:55:54