مدفوعاتكم توقع اتفاقية لإصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً

مدفوعاتكم توقع اتفاقية لإصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً
التاريخ
9/12/2023 2:39:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمّان 12 أيلول (بترا)- وقعت شركتا "مدفوعاتكم"، والشرق الأوسط لخدمات الدفع، اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقاً.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعاتكم علاء السلال، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لخدمات الدفع "MEPS" علي عبد الجبار.
وقالت شركة مدفوعاتكم في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لعملائها إصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً، لتمكين المستخدمين من استخدامها لغايات عدّة، وتشمل حلول دفع متطورة ومتكاملة، والشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي وأجهزة نقاط البيع.
وقال السلال إن الاتفاقية ستمكن عملاءنا من الحصول على بطاقات مدفوعة مسبقاً، امتداداً لنهجنا في المحافظة على التقدّم المتواصل الذي نحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة التي نحتلها في قطاع خدمات الدفع محلياً وإقليمياً.
بدوره، قال عبد الجبار إن شركة "MEPS" تسعى لتوفير حلول وخدمات مبتكرة وآمنة، تلبي احتياجات الشركاء المتغيرة باستمرار، مبينا ان الاتفاقية ستقدم خدمة فريدة من نوعها إلى عملائها، وترسخ التزامها بتوفير خدمات مبتكرة وحلول تكنولوجية عصرية.
--(بترا)
و ر/م ف/رق
12/09/2023 16:55:54
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