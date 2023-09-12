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2604 أطنان خضار وفواكه واردات للسوق المركزي

9/12/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2604 أطنان، منها 1691طن خضار، و765طن فواكه، و148طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و80قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
12/09/2023 16:50:11

MENAFN12092023000117011021ID1107055149

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