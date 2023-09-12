2604 أطنان خضار وفواكه واردات للسوق المركزي

2604 أطنان خضار وفواكه واردات للسوق المركزي
التاريخ
9/12/2023 2:39:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2604 أطنان، منها 1691طن خضار، و765طن فواكه، و148طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و80قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
12/09/2023 16:50:11
MENAFN12092023000117011021ID1107055149
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