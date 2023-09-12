الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن أبناء وبنات مأدبا.

الملك: ضرورة الاهتمام بزراعة الحبوب في مأدبا لتعزيز الأمن الغذائي.

مأدبا 12 أيلول (بترا)- عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن فخره واعتزازه بالأهل والعشيرة من أبناء محافظة مأدبا، وذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، شيوخا ووجهاء وممثلين عن أبناء وبنات المحافظة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ولفت جلالته إلى أن لمأدبا مقومات كبيرة سياحيا وزراعيا، داعيا إلى وضع خطة شاملة لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في مأدبا بالتنسيق مع المواطنين بما يعود بالنفع عليهم ويخفف من حدة الفقر والبطالة.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي بمأدبا وفي لواء ذيبان، خاصة في مجال زراعة القمح والحبوب، بما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن.

ونوه جلالته إلى أهمية تحسين الخدمات المقدمة للسياح بما يرفع من مدة إقامتهم، خاصة مع زيادة أعداد السياح القادمين إلى مأدبا والتي تضاعفت عن العام الماضي.

وتناول المتحدثون توجيهات جلالة الملك بالمضي قدما في نهج التحديث وحرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواقف جلالته في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، كما عرضوا جملة من مطالب المحافظة.

وأكد الفريق أول المتقاعد توفيق الطوالبة التفاف الأهل في مأدبا ككل الأهل بجميع مناطق المملكة حول قيادة جلالة الملك، مقدرا توجيهات جلالته في دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين.

وتحدث عما حققه الأردن في عهد جلالة الملك من إنجازات في القطاعات كافة، وحرص جلالته على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن التحديث هدف استراتيجي وخارطة طريق للأعوام القادمة من المئوية الثانية للدولة.

وأعرب العين السابق محمد الشوابكة عن الشكر والتقدير لجلالة الملك لحرصه المتواصل على لقاء أبناء وبنات الأسرة الأردنية، مثمنا توجيهات جلالته ومتابعته لتنفيذ التحديث سياسيا واقتصاديا وإداريا.

وقدر عاليا مواقف جلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأوضح رئيس مجلس محافظة مأدبا محمد أبو ركبة أن مجالس المحافظات ساهمت إيجابيا في تحسين الخدمات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز مجلس المحافظة لعام 2022 تجاوزت 60 بالمئة، وبلغت 45 بالمئة لغاية الآن من هذا العام.

وأشار إلى دور مجلس المحافظة في توفير فرص عمل من خلال التدريب والتشغيل لأبناء مأدبا، داعيا إلى تدوير مخصصات مجالس المحافظات للعام اللاحق أسوة بالبلديات، ومطالبا بإنشاء تلفريك في مأدبا.

ودعا رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح إلى نقلة نوعية في العمل البلدي لتحقيق الإنجاز على أرض الواقع، مستعرضا تجربة ثلاث بلديات في محافظة مأدبا بالفوز بجائزة البلدية المتميزة بالنظافة.

وعرض عددا من مطالب بلديات المحافظة من بينها إعلان مأدبا إقليما سياحيا زراعيا، وإعداد المخطط الشمولي التنموي للمحافظة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وإنشاء مصنع للسماد العضوي.

ولفت النائب السابق سليمان أبو غيث إلى موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، وتصدر القضية الفلسطينية أولويات جلالته.

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لافتا إلى دور الهاشميين التاريخي في هذا الشأن.

واستعرض رئيس بلدية مأدبا الكبرى السابق المحامي مصطفى المعايعة الأزايدة الميزة السياحية الزراعية في مأدبا، داعيا إلى دعم المزارعين من خلال توفير القروض الميسرة والتمويل، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

واقترح توسيع الرقعة الزراعية من خلال تأجير المتعطلين عن العمل من أراضي الدولة في المحافظة للحد من البطالة وتوفير العيش الكريم.

وتحدثت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية في مأدبا ندى جعنيني عن دور المرأة الأردنية في عملية التحديث والتطوير، وإنجازاتها في مختلف الميادين.

وعرضت جملة من المطالب من بينها إنشاء مركز تدريب حرفي إنتاجي لحرفة الفسيفساء والطهي الشعبي والتحف السياحية في المحافظة، وإقامة معرض دائم لبيع منتوجات المرأة، وتخصيص مبلغ من موازنة المحافظة في اللامركزية لدعم وتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

وتناول الناشط الشبابي المحامي بدر الهروط دور جلالة الملك ودعمه للشباب ورعايتهم وتمكينهم وتوسيع مشاركتهم في العمل السياسي والحزبي والبرلماني.

وطالب بتوسيع قاعدة دعم المشاريع الفردية والجماعية في مأدبا، وإنشاء كلية مهنية أو معهد تقني، وإعادة إحياء مشروع القرية الإلكترونية، متحدثا عن أهمية وجود محتوى إلكتروني ورقمي وطني.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهمية محافظة مأدبا في المجال السياحي، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تطوير موقع مكاور والعمل على ربطه بالمغطس ضمن درب الحج المسيحي.

وأشار إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمدينة الصناعية في مأدبا، فيما ستدرس مزيد من التخفيضات لجذب المستثمرين إليها، كما تطرق رئيس الوزراء إلى العمل على تحسين الخدمات على الطريق الملوكي.

وبين الخصاونة أن الحكومة تجري دراسات فنية تستهدف طرح عطاء لإجراء توسعة جذرية لمستشفى النديم الحكومي أو إنشاء مستشفى جديد.

وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الملكية بمحافظة مأدبا، بقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليون دينار، في قطاعات التعليم والشباب والصحة والسياحة والخدمات الاجتماعية والبلدية، فضلا عن دعم المشاريع الإنتاجية والتشغيلية.

وأكد أن المبادرات الملكية مستمرة بجميع محافظات المملكة، لافتا إلى أنه تم العام الماضي الإعلان عن مشاريع جديدة بمأدبا، تتضمن إنشاء 100 وحدة سكنية للأسر العفيفة موزعة على مختلف مناطق المحافظة، والعمل جار على تخصيص الأراضي بهذا الشأن.

كما تتضمن المشاريع الجديدة، مصنعا للمستلزمات الطبية بمنطقة الفيصلية يوفر 150 فرصة عمل، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 30 بالمئة، وإنشاء وإعادة تأهيل 3 حدائق بمناطق مليح وذيبان وجبل بني حميدة، وإنشاء مدرسة أساسية للبنين بمنطقة حنينا الوسطى.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومحافظ مأدبا نايف الهدايات.

--(بترا)

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12/09/2023 16:54:49