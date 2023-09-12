عمان 12 أيلول (بترا)- بحث وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، بحضور السفير السعودي لدى الأردن السفير المعين غير المقيم لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

ووفق بيان صحفي صادر عن السفارة السعودية في عمان، فإن المباحثات التي جرت بين الجانبين في دار السفارة، تناولت الخدمات التي تقدمها السعودية للمعتمرين والحجاج الفلسطينيين.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، وصل عمان اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية للأردن، وكان في استقباله وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في مطار الملكة علياء الدولي.

--(بترا)

ص خ/م ب/رق

12/09/2023 16:31:15