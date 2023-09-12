وزيرا الحج السعودي والأوقاف الفلسطيني يبحثان خدمات الحج والعمرة
التاريخ
9/12/2023 2:39:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- بحث وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، بحضور السفير السعودي لدى الأردن السفير المعين غير المقيم لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
ووفق بيان صحفي صادر عن السفارة السعودية في عمان، فإن المباحثات التي جرت بين الجانبين في دار السفارة، تناولت الخدمات التي تقدمها السعودية للمعتمرين والحجاج الفلسطينيين.
وكان وزير الحج والعمرة السعودي، وصل عمان اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية للأردن، وكان في استقباله وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في مطار الملكة علياء الدولي.
--(بترا)
ص خ/م ب/رق
12/09/2023 16:31:15
MENAFN12092023000117011021ID1107055147
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