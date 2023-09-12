لجنة التراث العالمي تتبنى قرارا بالإجماع حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها
التاريخ
9/12/2023 2:39:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها، ويؤكد على القرارات السابقة للجنة، وعلى إبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وإنّه أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ويُطالب القرار وملحقاته إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.
--(بترا)
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12/09/2023 16:24:08
MENAFN12092023000117011021ID1107055146
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