تخريج الفوج الحادي والعشرين لطلبة دبلوم المعهد القضائي

تخريج الفوج الحادي والعشرين لطلبة دبلوم المعهد القضائي
التاريخ
9/12/2023 2:39:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا) محمد المومني- أنهى 25 خريجا وخريجة، المتطلبات الرئيسة للحصول على درجة الدبلوم في المعهد القضائي، استعدادا لمزاولة الأعمال القضائية في سلك القضاء، بعد أن تلقوا تدريبا نظريا وتطبيقات عملية على مدار سنتين دراسيتين.
وأكد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، خلال حفل تخريج الفوج الحادي والعشرين لطلبة دبلوم المعهد، أن الرعاية الملكية السامية للقضاء عززت من مهنيته واستقلاليته، ودفعت نحو رفع قدرات القائمين على السلك القضائي بالخبرات والمعارف العلمية والمهنية لتعميق الممارسات الفضلى للعاملين في القضاء.
وبين أن أساليب التدريس التي خضع لها الخريجون، توافقت مع المناهج العلمية والأدوات الحديثة والتقنيات الجديدة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والتدريبية، لتسهم في تخريج ثلة تتمتع بالكفاءة للمضي قدما بمسيرة القضاء الأردني.
ودعا الغزو قضاة المستقبل، إلى مواصلة الاستزادة من المهارات والمعارف والسعي نحو تطوير الذات وتنمية نواة شخصية القاضي العادل، لأن مهنة القضاء تتطلب السعي والمثابرة وبذل الجهد والوقت وصون الفكر والنفس.
وقال مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور جمال هارون " إن القضاء مهنة مقدسة ورسالة سامية، وإِن عمل القضاة من عمل الرسل، فالقاضي هو الذي يحمي استقلاله ويحرص على تطبيق القانون بحياد ومساواة، لذا يجب أن يكونَ القاضي مؤهَّلًا ودارسا وملِما بمبادئ القانونِ الذي يحكُم به".
من جانبها قالت الأولى على الفوج في المعهد الطالبة نور فريحات، إن المعهد ساهم في تخريج أجيال من القضاة ممن حققوا رسالة العدالة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، مشيدة بالكفاءات القضائية التي عكست خبراتها على طلبة المعهد، وتركت لديهم إرثا عظيما من المعارف والخبرات.
يشار إلى أن المعهد، ساهم منذ تأسيسه برفد الجهاز القضائي ب919 خريجاً وخريجة، بهدف رفع كفاءة الموفدين وموظفي وزارة العدل والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم وتبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية.
--(بترا)
م ها/ ف م/ف ق
12/09/2023 15:53:41
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