تخريج الفوج الحادي والعشرين لطلبة دبلوم المعهد القضائي

عمان 12 أيلول (بترا) محمد المومني- أنهى 25 خريجا وخريجة، المتطلبات الرئيسة للحصول على درجة الدبلوم في المعهد القضائي، استعدادا لمزاولة الأعمال القضائية في سلك القضاء، بعد أن تلقوا تدريبا نظريا وتطبيقات عملية على مدار سنتين دراسيتين.

وأكد رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، خلال حفل تخريج الفوج الحادي والعشرين لطلبة دبلوم المعهد، أن الرعاية الملكية السامية للقضاء عززت من مهنيته واستقلاليته، ودفعت نحو رفع قدرات القائمين على السلك القضائي بالخبرات والمعارف العلمية والمهنية لتعميق الممارسات الفضلى للعاملين في القضاء.

وبين أن أساليب التدريس التي خضع لها الخريجون، توافقت مع المناهج العلمية والأدوات الحديثة والتقنيات الجديدة للارتقاء بجودة العملية التعليمية والتدريبية، لتسهم في تخريج ثلة تتمتع بالكفاءة للمضي قدما بمسيرة القضاء الأردني.

ودعا الغزو قضاة المستقبل، إلى مواصلة الاستزادة من المهارات والمعارف والسعي نحو تطوير الذات وتنمية نواة شخصية القاضي العادل، لأن مهنة القضاء تتطلب السعي والمثابرة وبذل الجهد والوقت وصون الفكر والنفس.

وقال مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور جمال هارون " إن القضاء مهنة مقدسة ورسالة سامية، وإِن عمل القضاة من عمل الرسل، فالقاضي هو الذي يحمي استقلاله ويحرص على تطبيق القانون بحياد ومساواة، لذا يجب أن يكونَ القاضي مؤهَّلًا ودارسا وملِما بمبادئ القانونِ الذي يحكُم به".

من جانبها قالت الأولى على الفوج في المعهد الطالبة نور فريحات، إن المعهد ساهم في تخريج أجيال من القضاة ممن حققوا رسالة العدالة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، مشيدة بالكفاءات القضائية التي عكست خبراتها على طلبة المعهد، وتركت لديهم إرثا عظيما من المعارف والخبرات.

يشار إلى أن المعهد، ساهم منذ تأسيسه برفد الجهاز القضائي ب919 خريجاً وخريجة، بهدف رفع كفاءة الموفدين وموظفي وزارة العدل والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم وتبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة والجامعات والهيئات العربية والأجنبية.

--(بترا)

م ها/ ف م/ف ق

12/09/2023 15:53:41