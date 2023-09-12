ندوة حول المشاركة السياسية بالطفيلة
التاريخ
9/12/2023 2:39:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 12أيلول (بترا)- نظمت وزارتا الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب، ندوة تدريبية حول" تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية"، في قاعة مركز شابات الطفيلة، بمشاركة عدد من عضوات المراكز الشبابية في المحافظة.
وتحدث ياسر الشوابكة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول محورين؛ تضمن الأول تعريف المشاركات بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية وقانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات التابعة لها.
وأشار الشوابكة في المحور الثاني حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي والحزبي، أهمية فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية بما يخدم المصلحة العامة.
ولفت إلى أن مشاركة الشباب في الحراك السياسي والاجتماعي، واجب وطني على الشباب الالتزام به والمشاركة بالقضايا العامة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تعتمد على قدرات الشباب واستثمارها للخدمة الوطنية العامة.
--( بترا)
س م/ ف م
12/09/2023 15:51:10
MENAFN12092023000117011021ID1107055143
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