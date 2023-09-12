ندوة حول المشاركة السياسية بالطفيلة

الطفيلة 12أيلول (بترا)- نظمت وزارتا الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب، ندوة تدريبية حول" تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية"، في قاعة مركز شابات الطفيلة، بمشاركة عدد من عضوات المراكز الشبابية في المحافظة.

وتحدث ياسر الشوابكة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حول محورين؛ تضمن الأول تعريف المشاركات بالتعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للحياة السياسية وقانوني الانتخاب والأحزاب والأنظمة والتعليمات التابعة لها.

وأشار الشوابكة في المحور الثاني حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية وأدوات العمل السياسي والحزبي، أهمية فرز نخب سياسية حقيقية قادرة على تطبيق برامجها الحزبية بما يخدم المصلحة العامة.

ولفت إلى أن مشاركة الشباب في الحراك السياسي والاجتماعي، واجب وطني على الشباب الالتزام به والمشاركة بالقضايا العامة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للشباب تعتمد على قدرات الشباب واستثمارها للخدمة الوطنية العامة.

--( بترا)

س م/ ف م

12/09/2023 15:51:10