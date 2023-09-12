معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للملاكمة في الصين

عمان 12 أيلول (بترا)- غادر المنتخب الوطني للملاكمة عمان، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الصين، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية.

وتقام دورة الألعاب الأسيوية في الصين خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.

وقرر المنتخب التوجه إلى الصين مبكرا، للدخول في معسكر تدريبي مكثف، قبل الانتقال إلى المنافسات الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية.

ويسعى منتخب الملاكمة لحصد العديد من الميداليات في البطولة المقبلة، في ظل ما يملكه من لاعبين متمرسين على حصد البطولات.

--(بترا)

خ خ/م د/رق

12/09/2023 15:50:17