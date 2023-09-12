معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للملاكمة في الصين
التاريخ
9/12/2023 2:39:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- غادر المنتخب الوطني للملاكمة عمان، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى الصين، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية.
وتقام دورة الألعاب الأسيوية في الصين خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
وقرر المنتخب التوجه إلى الصين مبكرا، للدخول في معسكر تدريبي مكثف، قبل الانتقال إلى المنافسات الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية.
ويسعى منتخب الملاكمة لحصد العديد من الميداليات في البطولة المقبلة، في ظل ما يملكه من لاعبين متمرسين على حصد البطولات.
--(بترا)
خ خ/م د/رق
12/09/2023 15:50:17
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