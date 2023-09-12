عمان 12 أيلول(بترا)-استذكر باحثون وأكاديميون مسيرة عالم الكيمياء الاردني الراحل الدكتور مخلوف حدادين البحثية والعلمية والأكاديمية ومنجزاته العلمية العالمية، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله، في جلسة نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، مساء أمس الاثنين، في مقره بعمان.

وفي الجلسة التي قدمها وأدارها الدكتور مروان المعشر، نوه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران بمسيرة الراحل الدكتور حدادين العلمية والأكاديمية على مدى 57 عاما في الجامعة الأميركية ببيروت حيث درس الكيمياء العضوية لأجيال من رواد الكيمياء في العالم العربي والعالم، وخدم في مراكز إدارية متعددة فيها ومنها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والصحية.

كما نوه الدكتور بدران بالمئات من البحوث العلمية المحكمة ونشر براءات الاختراع التي أنجزها الدكتور مخلوف وأحدثت تغييرا في الكيمياء وخاصة في الحقول الصيدلانية والطبية، مشيرا إلى أنه أنجز 135 بحثا منشورا في مجلات محكمة وسجلت له 45 براءة اختراع في 25 بلدا، وسجل وفق غوغل سكولر؛ 3252 استشهادا علميا لبحوثه منذ عام 2018 وحتى 2022.







وبين أن من اهم إنجازات الراحل الدكتور حدادين العلمية كانت في اختراع "تفاعل بيروت" في إنتاج مركبات عضوية كربونية حلقية غير تجانسية صنعت شركة "فايزر" منها دواءان ارتبطا بهما تركيب مواد ضد بكتيريا السلمونيلا وعلاج بعض أنواع أمراض السرطان، والآخر باسم "تفاعل ديفيس- بيروت" الذي ينتج عنه مركبات دوائية متعددة وخاصة في تطوير مضادات أنزيمية مؤكسدة، لافتا إلى أنه بهذين الاختراعين أدخل اسم بيروت في أدبيات الكيمياء وكتبها عالميا.

وأشار الى أن الجامعة الأميركية في بيروت، كرمت الراحل بإقامة مؤتمر كيميائي باسمه بحضور علماء بارزين ومنحته ميداليتها عام 2016 تقديرا لخدمته المتميزة التي دامت 57 عاما، مثلما أنشأت وقفا ماليا صندوقا يحمل اسم وقف مخلوف حدادين عام 2011 لمنح جوائز لطلبة البكالوريوس المتميزين.

وقال رئيس جامعة البلمند اللبنانية الدكتور إيلي أديب سالم، إن الراحل الدكتور حدادين كان أستاذا في الجامعة الأميركية في بيروت، وباحثا محلقا فيها، ومبدعا في حقل الكيمياء، منوها بأنه لم يكن يوما أستاذا في جامعة وحسب، بل كان جامعة في شخصه، كان الجامعة في كليتها، في دورها العلمي، وفي وضعها الخلقي، وفي المسؤولية الأكاديمية الكبرى، كما أنه كان رجل الموقف، الأصيل، حامل راية الحق والعدل.

وقال رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري " نتذكر الدكتور مخلوف حدادين اليوم، ونتألم لفقده، ولكننا أيضا نحتفي بحياة رجل عظيم وبإسهاماته في الجامعة وفي حقل الكيمياء والإنسانية".

وأضاف الدكتور خوري إن الراحل تربطه بالجامعة الأميركية علاقة خاصة، وكان يعدها بمثابة منزله، مشيرا إلى أن الكثير من الجامعات المرموقة حاولت دعوته وجذبه، ولكنه كان يذهب إليها في إجازات بحثية ويعود لجامعته ولم يفكر يوما بمغادرتها.

وتحدث الدكتور بلال راضي القعفراني من قسم الكيمياء في الجامعة الأميركية ببيروت وأحد الذين تلقوا العلم على يد الراحل الدكتور حدادين، عن الدور الذي لعبه الراحل في الجامعة الأميركية، على مدى 57 عاما، والتي كانت حافلة بالأبحاث المتميزة، والخدمات الاستثنائية، والتوجيه، والإلهام لأجيال كثيرة من الطلاب.

وفي الجلسة الاستذكارية، ألقى كلمة عن ذوي الراحل شقيقه الدكتور منذر حدادين، ثمن فيها لمؤسسة شومان والمتحدثين مبادرتهم في إحياء ذكرى فقيد الوطن والعديد من الجهات العربية والأجنبية.

وأشار في كلمته إلى أنه اعتاد التواصل شعرا مع شقيقه الراحل منذ أن غادر عمان إلى الجامعة الأميركية في بيروت تلميذا واستمرت هذه العادة ولم تنقطع، مستذكرا شقيقه بقصيدة رثائية.

وكان الدكتور المعشر أشار في بداية الفعالية، إلى ارتباط الدكتور مخلوف بالجامعة الأميركية مذ قدم إليها، ووهبها كل ما لديه من عطاء، منوها إلى أنه لم يسعَ لمنصب،

ولم يأبه بجاه، وسعادته كانت نابعة من تدريس أفواج بعد أفواج من الطلاب الذين تعلموا في الجامعة قيم التفكير النقدي والتعددية وقبول الآخر ومهارات البحث العلمي والتواصل.

والعالم الأردني الراحل الدكتور مخلوف حدادين، ولد في قرية ماعين العام 1935، لينطلق بعدها في رحلته مع العلم، فدرس الثانوية في كلية الحسين في العاصمة عمّان، ثم تحول بعدها لدراسة بكالوريوس العلوم في الجامعة الأميركية ببيروت، ثم الماجستير من الجامعة نفسها، ليقوده طموحه بعدها إلى جامعة كولورادو الأميركية، ويحصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء العضوية في عام 1962، وعمل في العديد من الجامعات المرموقة على مستوى العالم، من بينها جامعة هارفارد، وجامعة كولورادو، وجامعة نوتردام، وجامعة شمال تكساس، وجامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الجامعة الأميركية ببيروت.

--(بترا)





م ت/م د/ف ق

12/09/2023 15:46:53