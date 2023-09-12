الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة.
ودعت الوزارة في بيان المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.
كما دعت المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777)، سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021650866660)، أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ().
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
12/09/2023 15:55:30
MENAFN12092023000117011021ID1107055140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.