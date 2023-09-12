Tuesday, 12 September 2023 10:16 GMT

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا

9/12/2023 2:39:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة.
ودعت الوزارة في بيان المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.
كما دعت المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777)، سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021650866660)، أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ().
--(بترا)
ص خ/م ف/ف ق
12/09/2023 15:55:30

MENAFN12092023000117011021ID1107055140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث