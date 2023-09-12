الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في ليبيا

عمان 12 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في دولة ليبيا الشقيقة، جراء الفيضانات الأخيرة.

ودعت الوزارة في بيان المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

كما دعت المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ليبيا إلى الاتصال لطلب المساعدة، وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777)، سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021650866660)، أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ().

--(بترا)

ص خ/م ف/ف ق

12/09/2023 15:55:30