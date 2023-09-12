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39 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

9/12/2023 2:39:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 39 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.30 دينار لجهة البيع.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 46 دينارا و 34.60 دينار على التوالي.
وبلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عند 1910 دولارات للأونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/ن ح/رق
12/09/2023 15:42:29

MENAFN12092023000117011021ID1107055139

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