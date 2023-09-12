بدء فعاليات المؤتمر الكيميائي الأردني الثامن عشر

عمان 12 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز العبدالحق الزبون اليوم الثلاثاء فعاليات "المؤتمر الكيميائي الأردني الثامن عشر" (JCC18-2023) الذي تنظمه الجامعة، والجمعية الكيميائية الأردنية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير بيئة تسهم في تبادل المعرفة العلمية والتواصل والابتكار؛ وتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين نخبة من العلماء والباحثين الدوليين والعرب والأردنيين.

وقال الزبون، إن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 200 مشارك يقدمون نحو 65 مشاركة علمية متنوعة، سيناقش آخر ما توصل إليه العلماء في مجال الكيمياء؛ وربط "مخرجات التعليم في الكيمياء في الجامعات الأردنية مع الصناعة والابتكار والريادة"، ليسهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التطبيقات العلمية للعلوم الكيميائية في مختلف جوانب الحياة.

بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية، الدكتور خالد أبو التين أهمية المؤتمر في توفير منصة لمد جسور التعاون والمعرفة بين أقسام الكيمياء محليـا وعربيا ودوليا، وتعزيز أواصر التعاون بين الباحثين، مبينا أنه سيجري تقديم 28 ورقة علمية ودراسة بحثية، وعرض 33 ملصقا علميا.

وقالت رئيسة الجمعية الكيميائية الأردنية الدكتورة عبير البواب، إن المؤتمر من أهم الوقائع العلمية في الكيمياء على المستوى المحلي والعربي، مؤكدة أهمية عقد الشراكات العلمية بين الجمعية والجامعات والقطاع الصناعي لايجاد حلول لمشكلات يعاني منها الاقتصاد الأردني من خلال البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لاتحاد الكيميائيين العرب الدكتورة موزة الشامسي، إن الاتحاد ساهم في نقل الخبرات وتبادل المعارف وتكامل الأفكار واستدامة الكيمياء في القلوب والعقول، وتطبيقها في جميع العلوم والحقول، داعية إلى مزيد من التعاون مع اتحاد الكيميائيين العرب الذي يتميز بتنوع الأنشطة والبرامج التي يقدم من خلالها خدماته للكيميائيين في الوطن العربي.

وأكد رئيس قسم الكيمياء الدكتور علاء افتيحه، أن المؤتمر يأتي تتويجا للجهود المبذولة في قسم الكيمياء؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، لتسليط الضوء على الابتكار في ميدان الكيمياء، من خلال جمع ذوي منظورات وخبرات متنوعة، ما يمهد الطريق للوصول الى اتجاهات بحثية ابتكارية.

ولفت الى أن عروض الملصقات العلمية ستوفر فرصة لطلبة الدراسات العليا للاحتكاك بنظرائهم من الباحثين والعلماء على الصعيدين العربي والدولي، وبما ينعكس إيجابا على مهارات التواصل وتطوير مسارات أكاديمية ومهنية طويلة الأمد.

ويعقد على هامش فعاليات المؤتمر معرض يضم الشركات المتخصصة بالتجهيزات والأجهزة العلمية، والمواد الكيماوية التي تعنى بتوفير الحلول الكيميائية المتخصصة للمجالات البحثية المتنوعة.

- -(بترا)

ن ن /م ف/اح

12/09/2023 15:38:54