بدء فعاليات المؤتمر الكيميائي الأردني الثامن عشر

بدء فعاليات المؤتمر الكيميائي الأردني الثامن عشر
التاريخ
9/12/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز العبدالحق الزبون اليوم الثلاثاء فعاليات "المؤتمر الكيميائي الأردني الثامن عشر" (JCC18-2023) الذي تنظمه الجامعة، والجمعية الكيميائية الأردنية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير بيئة تسهم في تبادل المعرفة العلمية والتواصل والابتكار؛ وتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين نخبة من العلماء والباحثين الدوليين والعرب والأردنيين.
وقال الزبون، إن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 200 مشارك يقدمون نحو 65 مشاركة علمية متنوعة، سيناقش آخر ما توصل إليه العلماء في مجال الكيمياء؛ وربط "مخرجات التعليم في الكيمياء في الجامعات الأردنية مع الصناعة والابتكار والريادة"، ليسهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التطبيقات العلمية للعلوم الكيميائية في مختلف جوانب الحياة.
بدوره، أكد نائب رئيس الجامعة للكليات العلمية، الدكتور خالد أبو التين أهمية المؤتمر في توفير منصة لمد جسور التعاون والمعرفة بين أقسام الكيمياء محليـا وعربيا ودوليا، وتعزيز أواصر التعاون بين الباحثين، مبينا أنه سيجري تقديم 28 ورقة علمية ودراسة بحثية، وعرض 33 ملصقا علميا.
وقالت رئيسة الجمعية الكيميائية الأردنية الدكتورة عبير البواب، إن المؤتمر من أهم الوقائع العلمية في الكيمياء على المستوى المحلي والعربي، مؤكدة أهمية عقد الشراكات العلمية بين الجمعية والجامعات والقطاع الصناعي لايجاد حلول لمشكلات يعاني منها الاقتصاد الأردني من خلال البحث العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لاتحاد الكيميائيين العرب الدكتورة موزة الشامسي، إن الاتحاد ساهم في نقل الخبرات وتبادل المعارف وتكامل الأفكار واستدامة الكيمياء في القلوب والعقول، وتطبيقها في جميع العلوم والحقول، داعية إلى مزيد من التعاون مع اتحاد الكيميائيين العرب الذي يتميز بتنوع الأنشطة والبرامج التي يقدم من خلالها خدماته للكيميائيين في الوطن العربي.
وأكد رئيس قسم الكيمياء الدكتور علاء افتيحه، أن المؤتمر يأتي تتويجا للجهود المبذولة في قسم الكيمياء؛ للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، لتسليط الضوء على الابتكار في ميدان الكيمياء، من خلال جمع ذوي منظورات وخبرات متنوعة، ما يمهد الطريق للوصول الى اتجاهات بحثية ابتكارية.
ولفت الى أن عروض الملصقات العلمية ستوفر فرصة لطلبة الدراسات العليا للاحتكاك بنظرائهم من الباحثين والعلماء على الصعيدين العربي والدولي، وبما ينعكس إيجابا على مهارات التواصل وتطوير مسارات أكاديمية ومهنية طويلة الأمد.
ويعقد على هامش فعاليات المؤتمر معرض يضم الشركات المتخصصة بالتجهيزات والأجهزة العلمية، والمواد الكيماوية التي تعنى بتوفير الحلول الكيميائية المتخصصة للمجالات البحثية المتنوعة.
- -(بترا)
ن ن /م ف/اح
12/09/2023 15:38:54
MENAFN12092023000117011021ID1107055138
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