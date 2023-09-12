مجلس النقباء يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

مجلس النقباء يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:39:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- أعرب مجلس النقباء عن تعازيه لأسر ضحايا الإعصار والسيول التي ضربت عدة مناطق في ليبيا و راح ضحيتها الآلاف.
وتمنى المجلس في بيان لرئيسه نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، اليوم الثلاثاء، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن تتمكن السلطات الليبية من العثور على المفقودين.
وأكد الزعبي تضامن النقابات المهنية وتعاطفها مع الشعب الليبي الشقيق بهذه الأحداث المؤسفة وتمنى أن يتم تجاوز هذه المحنة بالسرعة الممكنة.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى استنفار إمكاناتها لتقديم المساعدة للشعب الليبي.
--(بترا)
ع ح /ن ح/ف ق
12/09/2023 15:37:01
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