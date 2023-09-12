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مجلس النقباء يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

9/12/2023 2:39:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- أعرب مجلس النقباء عن تعازيه لأسر ضحايا الإعصار والسيول التي ضربت عدة مناطق في ليبيا و راح ضحيتها الآلاف.
وتمنى المجلس في بيان لرئيسه نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، اليوم الثلاثاء، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن تتمكن السلطات الليبية من العثور على المفقودين.
وأكد الزعبي تضامن النقابات المهنية وتعاطفها مع الشعب الليبي الشقيق بهذه الأحداث المؤسفة وتمنى أن يتم تجاوز هذه المحنة بالسرعة الممكنة.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى استنفار إمكاناتها لتقديم المساعدة للشعب الليبي.
--(بترا)
ع ح /ن ح/ف ق
12/09/2023 15:37:01

MENAFN12092023000117011021ID1107055137

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