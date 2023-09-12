

عمان 12 أيلول (بترا)- أعلن صندوق الحسين للإبداع والتفوق اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة ثقافة الطفل للدورة السابعة للعام 2022، والتي شارك فيها 48 عملا بعد استبعاد الأعمال التي لا تتوافق مع شروط المسابقة.

وتضمنت المسابقة خمسة حقول هي: الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرح والتطبيقات الالكترونية للأعمال المسموعة والمرئية والتربوية.

وحسب قرار هيئة مديري الصندوق وبناء على توصيات لجان تحكيم الدورة، فاز في مجال شعر الأطفال ديوان (أغنيات للأطفال) للشاعر تيسير محمد العمر، مناصفة مع ديوان (لا شيء كالوطن) للشاعر علي البتيري.

وفاز في مجال القصة والرواية للأطفال رواية (عودة رصاصي) لسمر الزعبي.

وأقرت هيئة المديرين توصية لجان التحكيم بحجب الجائزة للفئة العمرية دون 18 سنة، كما أقرت طباعة الأعمال الفائزة وتوزيعها على سبيل الإهداء إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية.

يذكر أن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، مؤسسة غير ربحية، أسستها البنوك العاملة في الأردن عام 1999 ليشكل أحد أذرع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.

ويهدف الصندوق الى تشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن من خلال المساهمة في تنمية ورعاية الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتنمية المواهب والقدرات والملكات وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن نفسها.

ويحرص الصندوق على التعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية، الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ويرعى ويدعم العديد من المشروعات في المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية.

--(بترا)

س ص/ ن ح/اح

12/09/2023 15:22:45