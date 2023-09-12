صندوق الحسين للإبداع يعلن أسماء الفائزين بجائزة ثقافة الطفل
التاريخ
9/12/2023 2:39:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- أعلن صندوق الحسين للإبداع والتفوق اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة ثقافة الطفل للدورة السابعة للعام 2022، والتي شارك فيها 48 عملا بعد استبعاد الأعمال التي لا تتوافق مع شروط المسابقة.
وتضمنت المسابقة خمسة حقول هي: الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرح والتطبيقات الالكترونية للأعمال المسموعة والمرئية والتربوية.
وحسب قرار هيئة مديري الصندوق وبناء على توصيات لجان تحكيم الدورة، فاز في مجال شعر الأطفال ديوان (أغنيات للأطفال) للشاعر تيسير محمد العمر، مناصفة مع ديوان (لا شيء كالوطن) للشاعر علي البتيري.
وفاز في مجال القصة والرواية للأطفال رواية (عودة رصاصي) لسمر الزعبي.
وأقرت هيئة المديرين توصية لجان التحكيم بحجب الجائزة للفئة العمرية دون 18 سنة، كما أقرت طباعة الأعمال الفائزة وتوزيعها على سبيل الإهداء إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية.
يذكر أن صندوق الحسين للإبداع والتفوق، مؤسسة غير ربحية، أسستها البنوك العاملة في الأردن عام 1999 ليشكل أحد أذرع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن.
ويهدف الصندوق الى تشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن من خلال المساهمة في تنمية ورعاية الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتنمية المواهب والقدرات والملكات وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن نفسها.
ويحرص الصندوق على التعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية، الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، ويرعى ويدعم العديد من المشروعات في المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية.
--(بترا)
س ص/ ن ح/اح
12/09/2023 15:22:45
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