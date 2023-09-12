خرفان يزور مخيم جرش ضمن جولة تفقدية
التاريخ
9/12/2023 2:38:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- اطلع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان خلال زيارة تفقدية لمخيم جرش، على أبرز العقبات والمشاكل وتحري الاحتياجات اللازمة لأهالي المخيم.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى مناقشة عدة قضايا أبرزها: مشروع حديقة مخيم جرش، أحد المكارم الملكية للمخيم، إضافة إلى لقاء المقاول القائم على عمل أرضية خاصة بملعب غزة هاشم.
والتقى خرفان خلال الزيارة رئيس لجنة خدمات المخيم خضر العبسي، وأعضاء اللجنة، بحضور مدير المخيمات أسامة علقم، ومدير المشاريع والتخطيط المهندس أحمد العمري، ومدير مكتب الدائرة لمحافظة جرش عمر أبو شتيه.
--(بترا)
ه ع/م ف
12/09/2023 15:22:11
MENAFN12092023000117011021ID1107055135
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