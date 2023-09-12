Tuesday, 12 September 2023 10:15 GMT

خرفان يزور مخيم جرش ضمن جولة تفقدية

9/12/2023 2:38:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- اطلع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان خلال زيارة تفقدية لمخيم جرش، على أبرز العقبات والمشاكل وتحري الاحتياجات اللازمة لأهالي المخيم.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جرى مناقشة عدة قضايا أبرزها: مشروع حديقة مخيم جرش، أحد المكارم الملكية للمخيم، إضافة إلى لقاء المقاول القائم على عمل أرضية خاصة بملعب غزة هاشم.
والتقى خرفان خلال الزيارة رئيس لجنة خدمات المخيم خضر العبسي، وأعضاء اللجنة، بحضور مدير المخيمات أسامة علقم، ومدير المشاريع والتخطيط المهندس أحمد العمري، ومدير مكتب الدائرة لمحافظة جرش عمر أبو شتيه.
--(بترا)
ه ع/م ف
12/09/2023 15:22:11

MENAFN12092023000117011021ID1107055135

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