اتفاقية بين أورنج وميناء الحاويات لإنشاء شبكة الجيل الخامس





عمان 12 أيلول (بترا)- امين المعايطة -وقعت شركة أورنج الأردن وميناء حاويات العقبة، اتفاقية لإنشاء شبكة خلوية بالجيل الخامس، خاصة لشركة ميناء حاويات العقبة.

وبحسب بيان، للشركة اليوم الثلاثاء، سيسهم افتتاح الشبكة بالعقبة بتعزيز جاذبية منطقة الميناء وقدرتها التنافسية، وتوفير جودة خدمة غير مسبوقة للميناء في منطقة الموانئ الصناعية، وإتاحة إمكانية ابتكار وتطوير حالات استخدام جديدة مصممة خصيصاً وفق احتياجاتها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أورنج"، فيليب منصور "أفتخر بهذه الخطوة التي ستقدّم أورنج من خلالها حلولها للجيل الخامس لميناء حاويات العقبة، لا سيما أن الجيل الخامس ثورة تكنولوجية هائلة وفرصة فريدة لتحسين القدرة التنافسية والكفاءة والمرونة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للميناء ، هارولد نيهوف "تمثل شراكتنا مع أورنج الأردن لإنشاء شبكة الجيل الخامس خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السبّاقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة".

--(بترا)





غ ح/أ م /ف م/رق

12/09/2023 15:14:45



