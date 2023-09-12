اتفاقية بين أورنج وميناء الحاويات لإنشاء شبكة الجيل الخامس

اتفاقية بين أورنج وميناء الحاويات لإنشاء شبكة الجيل الخامس
التاريخ
9/12/2023 2:38:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- امين المعايطة -وقعت شركة أورنج الأردن وميناء حاويات العقبة، اتفاقية لإنشاء شبكة خلوية بالجيل الخامس، خاصة لشركة ميناء حاويات العقبة.
وبحسب بيان، للشركة اليوم الثلاثاء، سيسهم افتتاح الشبكة بالعقبة بتعزيز جاذبية منطقة الميناء وقدرتها التنافسية، وتوفير جودة خدمة غير مسبوقة للميناء في منطقة الموانئ الصناعية، وإتاحة إمكانية ابتكار وتطوير حالات استخدام جديدة مصممة خصيصاً وفق احتياجاتها.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"أورنج"، فيليب منصور "أفتخر بهذه الخطوة التي ستقدّم أورنج من خلالها حلولها للجيل الخامس لميناء حاويات العقبة، لا سيما أن الجيل الخامس ثورة تكنولوجية هائلة وفرصة فريدة لتحسين القدرة التنافسية والكفاءة والمرونة".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للميناء ، هارولد نيهوف "تمثل شراكتنا مع أورنج الأردن لإنشاء شبكة الجيل الخامس خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السبّاقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة".
--(بترا)
غ ح/أ م /ف م/رق
12/09/2023 15:14:45
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