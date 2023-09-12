العقبة 12 أيلول (بترا) أمين المعايطة- أعلنت مديرية ثقافة العقبة، أسماء المبادرات الفائزة في مسابقة المبادرات الشبابية الديمقراطية التي أطلقتها في آب الماضي، ضمن برنامج خاص بتدريب وتمكين الشباب على المشاركة السياسية والحزبية.

وتهدف المسابقة المدعومة من مجلس محافظة العقبة، إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ضمن الرؤية الملكية لاستقطابهم وتهيئتهم للحياة السياسية في ظل أحزاب برامجية تشجعهم على الانخراط فيها وممارسة دورهم في اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة.

وقال مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المبادرات الفائزة وهي: تكاتف، ومشوار سياسي، وحقي أعرف (ديمقراطيتنا طريقي)، وشباب واعي بالعمل الحزبي.

وبين أن المسابقة جاءت لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وتقوم فلسفتها على تمويل 4 أفكار ومبادرات شبابية تشجع المشاركة السياسية، وتحفز الفاعلين في المجتمع على تقديم مقترحاتهم وبلورتها إلى مشاريع عمل.

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة تمرين الشباب لتقديم مشاريعهم المستقبلية، لا سيما أن لجنة التحكيم اعتمدت في اختيارها المبادرات الفائزة على معايير تركز على خبرة الفريق على إدارة المبادرات، وصياغة وكتابة الطلب، وأثرها الإيجابي وإمكانية تطبيقها.

--(بترا)

ا م/ن ح/رق

12/09/2023 15:09:13