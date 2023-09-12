ثقافة العقبة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المبادرات الشبابية
التاريخ
9/12/2023 2:38:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 12 أيلول (بترا) أمين المعايطة- أعلنت مديرية ثقافة العقبة، أسماء المبادرات الفائزة في مسابقة المبادرات الشبابية الديمقراطية التي أطلقتها في آب الماضي، ضمن برنامج خاص بتدريب وتمكين الشباب على المشاركة السياسية والحزبية.
وتهدف المسابقة المدعومة من مجلس محافظة العقبة، إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ضمن الرؤية الملكية لاستقطابهم وتهيئتهم للحياة السياسية في ظل أحزاب برامجية تشجعهم على الانخراط فيها وممارسة دورهم في اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة.
وقال مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المبادرات الفائزة وهي: تكاتف، ومشوار سياسي، وحقي أعرف (ديمقراطيتنا طريقي)، وشباب واعي بالعمل الحزبي.
وبين أن المسابقة جاءت لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية، وتقوم فلسفتها على تمويل 4 أفكار ومبادرات شبابية تشجع المشاركة السياسية، وتحفز الفاعلين في المجتمع على تقديم مقترحاتهم وبلورتها إلى مشاريع عمل.
وأشار إلى أن الهدف من المسابقة تمرين الشباب لتقديم مشاريعهم المستقبلية، لا سيما أن لجنة التحكيم اعتمدت في اختيارها المبادرات الفائزة على معايير تركز على خبرة الفريق على إدارة المبادرات، وصياغة وكتابة الطلب، وأثرها الإيجابي وإمكانية تطبيقها.
--(بترا)
ا م/ن ح/رق
12/09/2023 15:09:13
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