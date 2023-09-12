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نقاشية حول الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية

9/12/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- هبة العسعس- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول "دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية".
وكشفت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن عن إطلاق خط خاص لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتطبيق القانون انطلاقا من ولاية المركز في مراجعة أثره التشريعيّ، مؤكدة أهمية تنظيم الفضاء الرقميّ وأن القانون لن يحول تمتّع المواطنين بممارسة حرية التعبير.
من جهتها، عرضت مفوضة الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني، لآليات المركز في دراسة الأثر التشريعي للقانون ضمن مسارين أولهما دراسة الأثر التشريعي الذي يرتكز على عدة محاور منها: الرصد والمتابعة، ودراسة الأحكام القضائية، وتأثير القانون على الفضاء الإلكتروني، وعقد جلسات مع الجهات ذات العلاقة، فيما يتعلق المسار الثاني بتطبيق القانون على أرض الواقع وتنظيم ورشات متخصصة حول المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأكد عضو مجلس أمناء المركز سائد كراجة، أهمية تعميم مبدأ سيادة القانون والمواطنة الفاعلة، والمحافظة على الحقوق، وضبط السلوك، لحفظ الحياة العامة ضمن القوانين الناظمة لذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الموضوعية وتغليب المصلحة العامة.
--(بترا)
ه ع/م ف/اح
12/09/2023 15:05:46

MENAFN12092023000117011021ID1107055132

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