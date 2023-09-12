الملك يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات، التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا.
وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا في تجاوز هذا الحادث الأليم.
وأعرب جلالة الملك في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
--(بترا)
اح
12/09/2023 15:15:07
MENAFN12092023000117011021ID1107055131
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