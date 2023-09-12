الملك يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا



عمان 12 أيلول (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الإعصار والفيضانات، التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا.

وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا في تجاوز هذا الحادث الأليم.

وأعرب جلالة الملك في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه لأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

--(بترا)

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12/09/2023 15:15:07