8 لاعبين يمثلون الكراتيه الأردنية في دورة الألعاب الأسيوية
التاريخ
9/12/2023 2:38:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- يستعد المنتخب الوطني للكراتيه، للمشاركة بالنسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
وتتكون بعثة المنتخب الوطني للكراتيه من المدير الفني، محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان إلى جانب 8 لاعبين ولاعبات هم : عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، وحسن مصاروة (وزن تحت 75كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، ولين منصور (وزن تحت 55 كغم)، ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68كغم)، وجود الضروس (وزن فوق 68 كغم).
ويتطلع المنتخب الوطني للكراتيه إلى مواصلة تحقيقه للإنجازات وتأكيد التطور الكبير للكراتيه الأردنية التي أصبحت تحظى بمكانة عالمية.
ونجح منتخبنا الوطني في جولات الدوري العالمي للكراتيه التي تكونت من 4 جولات لهذا العام من تحقيق 8 ميداليات من بينها 5 ذهبيات تحققت من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وحسن مصاروة (ذهبية)، وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية لكل من محمد الجعفري وعبدالرحمن المصاطفة.
وعقب نهاية الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن، فاز كل من عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم التي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.
وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني، أن ما تحقق من إنجازات كبيرة في بطولة الدوري العالمي، يمنح اللاعبين واللاعبات الحافز لتأكيد التفوق في الألعاب الآسيوية.
وأضاف محمد إبراهيم: " دورة الألعاب الآسيوية من بين أقوى البطولات كونها تضم نخبة اللاعبين، استعداداتنا مميزة ونتطلع بكل تأكيد لتحقيق أفضل النتائج وإثبات التقدم الكبير لرياضة الكراتيه الأردنية".
--(بترا)
خ خ/ف م
12/09/2023 15:03:26
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