عمان 12 أيلول (بترا)- يستعد المنتخب الوطني للكراتيه، للمشاركة بالنسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني للكراتيه من المدير الفني، محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان إلى جانب 8 لاعبين ولاعبات هم : عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، وحسن مصاروة (وزن تحت 75كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، ولين منصور (وزن تحت 55 كغم)، ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68كغم)، وجود الضروس (وزن فوق 68 كغم).

ويتطلع المنتخب الوطني للكراتيه إلى مواصلة تحقيقه للإنجازات وتأكيد التطور الكبير للكراتيه الأردنية التي أصبحت تحظى بمكانة عالمية.

ونجح منتخبنا الوطني في جولات الدوري العالمي للكراتيه التي تكونت من 4 جولات لهذا العام من تحقيق 8 ميداليات من بينها 5 ذهبيات تحققت من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وحسن مصاروة (ذهبية)، وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية لكل من محمد الجعفري وعبدالرحمن المصاطفة.

وعقب نهاية الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن، فاز كل من عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، بجائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم التي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.

وأشار المدير الفني للمنتخب الوطني، أن ما تحقق من إنجازات كبيرة في بطولة الدوري العالمي، يمنح اللاعبين واللاعبات الحافز لتأكيد التفوق في الألعاب الآسيوية.

وأضاف محمد إبراهيم: " دورة الألعاب الآسيوية من بين أقوى البطولات كونها تضم نخبة اللاعبين، استعداداتنا مميزة ونتطلع بكل تأكيد لتحقيق أفضل النتائج وإثبات التقدم الكبير لرياضة الكراتيه الأردنية".

--(بترا)

خ خ/ف م

12/09/2023 15:03:26