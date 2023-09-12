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ورشة عمل حول تصميم المنتجات الصناعية

9/12/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)-نظمت غرفة صناعة عمان بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "تصميم المنتجات الصناعية".
وبحسب بيان للغرفة؛ تضمنت الورشة جلستي عمل، الأولى حول التفكير التصميمي كطريقة لحل المشاكل والتعرف على مراحل وأدوات التفكير التصميم، والتفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول، وحاضر فيها المهندس أحمد فارس من مؤسسة ولي العهد، والثانية حول تصميم المنتجات الصناعية، كطريقة لتحقيق النمو والتغلب على التحديات واستخدام طرائق التحليل والمحاكاة الرقمية، وحاضر فيها المهندس عمر عبيدات من استوديو الجزري.
وأشارت الغرفة إلى أن الورشة جزء من البرنامج التوعوي " تصميم وتطوير المنتجات بطرق مبتكرة"، الذي أطلقته الغرفة بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، ويشمل عقد ورش عمل شهرية على مدار عام، تشمل عدة مواضيع، منها: ربط الصناعات الأردنية مع الصناعات العالمية من خلال سلاسل الإمداد والصناعات التكميلية، التفكير التصميمي، النمذجة الأولية السريعة للمنتجات، تصميم المنتجات الصناعية وهندسة المحاكاة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الصناعية، إدارة التغيير في المصانع وتبني التقنيات الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة والتأسيس للبنى التحتية لتبني تقنياتها، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الصيانة الوقائية والتنبؤية والذكاء الصناعي.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
12/09/2023 14:47:49

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