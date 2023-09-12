ورشة عمل حول تصميم المنتجات الصناعية
التاريخ
9/12/2023 2:38:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)-نظمت غرفة صناعة عمان بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "تصميم المنتجات الصناعية".
وبحسب بيان للغرفة؛ تضمنت الورشة جلستي عمل، الأولى حول التفكير التصميمي كطريقة لحل المشاكل والتعرف على مراحل وأدوات التفكير التصميم، والتفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول، وحاضر فيها المهندس أحمد فارس من مؤسسة ولي العهد، والثانية حول تصميم المنتجات الصناعية، كطريقة لتحقيق النمو والتغلب على التحديات واستخدام طرائق التحليل والمحاكاة الرقمية، وحاضر فيها المهندس عمر عبيدات من استوديو الجزري.
وأشارت الغرفة إلى أن الورشة جزء من البرنامج التوعوي " تصميم وتطوير المنتجات بطرق مبتكرة"، الذي أطلقته الغرفة بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، ويشمل عقد ورش عمل شهرية على مدار عام، تشمل عدة مواضيع، منها: ربط الصناعات الأردنية مع الصناعات العالمية من خلال سلاسل الإمداد والصناعات التكميلية، التفكير التصميمي، النمذجة الأولية السريعة للمنتجات، تصميم المنتجات الصناعية وهندسة المحاكاة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الصناعية، إدارة التغيير في المصانع وتبني التقنيات الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة والتأسيس للبنى التحتية لتبني تقنياتها، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الصيانة الوقائية والتنبؤية والذكاء الصناعي.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
12/09/2023 14:47:49
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