الهناندة: لن نسمح لشركات الاتصالات برفع الأسعار

"الاقتصاد النيابية" تبحث ارتفاع أسعار بطاقات "الخلوي" وبطء الإنترنت.

عمان 12 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات (سرعة الإنترنت، وأسعار بطاقات الهاتف الخلوي).

وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر، إنه ورد للجنة العديد من الشكاوى حول رفع إحدى شركات الاتصالات أسعار بطاقات الاشتراك الهاتف الخلوي دون أي إعلان مُسبق.

وأكد، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، وممثلين عن شركات الاتصالات (زين، وأورنج، وأمنية)، وممثل عن جمعية حماية المستهلك، ضرورة عدم رفع الأسعار على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

من جهتهم طالب النواب، زيد العتوم، ومحمد الشطناوي، وفراس العجارمة، وعدنان مشوقة، وعطا ابداح، بضرورة عدم رفع أسعار بطاقات الاشتراكات المدفوعة مسبقًا، مشددين على ضرورة تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين.

من جهته، أكد الوزير الهناندة، أن موقف الوزارة واضح، لا لبس فيه، والقاضي بعدم رفع الأسعار على المواطنين حاليًا، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل بكل إمكاناتها على عدم السماح بتنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أن قانون الاتصالات يسمح للشركات المشغلة بتعديل الأسعار للمشتركين، إلا أن الوزارة لن تسمح بهكذا قرار تتخذه شركة فردية لوحدها، مبينًا "يجب أن يكون توافق وتدارس قبل اتخاذ هذه القرارات".

وأوضح الهناندة أن هناك فجوة قانونية وتنظيمية وتشريعية متعلقة بعقود الاشتراكات المدفوعة مسبقًا بعدم تحديد مدة للعقد، مضيفًا أن هناك نية لتحديد مدة العقد وعدم تركه مفتوحًا.

كما أكد أن عقود تلك الاشتراكات ليست عقود إذعان، وإنما تخضع لقانون الاتصالات ويتم متابعتها وإقرارها ضمن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتابع الهناندة، أنه يحق للمشترك التخلي عن التزامه بالاشتراك الشهري في أي وقت دون أن يترتب عليه أي شيء.

من جانبه، قال السرحان إنه تم تحويل موضوع رفع إحدى الشركات لأسعار البطاقات إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والتي بدورها ستتخذ الإجراء المناسب بعد التحقق منه.

وأضاف أنه ضمن قانون الاتصالات يحق للشركات المشغلة تعديل الأسعار، لكن ضمن شروط، منها، أن يتم الإعلان عنها قبل شهر من تنفيذها، وفي حال طعن أي مواطن بهذا التعديل يتم إيقافه لحين البت به قضائيًا.

بدوره، قال ممثل شركة "أورنج"، رسلان ديرانية، إن التعديل استهدف 350 ألف مشترك بمعدل رفع أسعار وصل ما بين 10 و11 بالمئة، عازيا ارتفاع الاسعار إلى زيادة كلف الصيانة خارجيًا، فضلًا عن كلف الأجهزة وارتفاع أثمانها، وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة الذي كبد الشركة 8 ملايين دينار بدل فرق عن العام الماضي.

وأشار ديرانية إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة يعود إلى وجود تردد (5G)، الذي يستهلك ضعف الطاقة الحالية.

كما ناقشت اللجنة الشكاوى الواردة لها بخصوص "بطء" سرعة الإنترنت، حيث قال النبر: إنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت بالسرعات المعلن عنها عبر الإعلانات التي تقدمها.

وقال الهناندة إن هناك نوعين من الاشتراك بخدمة الإنترنت، منها المتنقل وهو غير مقيد بسرعة معينة، والثابت وهو المقيد بسرعة معينة، عازيًا "بطء" سرعة الإنترنت أحيانًا إلى التمديدات المنزلية وكودات البناء التي تحد من سرعة الإنترنت.

وأكد أن هناك شكاوى واضحة من المواطنين وصحيحة تتعلق بعدم التقيد بالسرعات المحددة عند الاشتراك بالخدمة، مشيرا إلى أن عدد المشتركين بخدمة الإنترنت عبر تقنية الفايبر (الألياف الضوئية) وصل إلى 500 ألف مشترك.

وبين الهناندة أن الأردن يُعتبر الرابع عربيًا في تغطية شبكة وانتشار الإنترنت عبر مناطق المملكة المختلفة، إذ يصل إلى 97 بالمئة من مناطق المملكة.

إلى ذلك، قال السرحان إن الهيئة تتعامل مع ما يقرب 60 إلى 70 ألف شكوى حول "بطء" سرعة الإنترنت في المنازل، مضيفًا أن الهيئة تتلقى عبر رقم مخصص لهذه الغاية، ومن ثم تُرسله إلى الشركة المعنية، فضلًا عن متابعتها مع المواطن للتأكد من حلها وإغلاقها.

وأكد أن عدد خطوط اشتراكات الفعالة للهاتف الخلوي وصل إلى 8 ملايين اشتراك، 70 بالمئة منها اشتراك مدفوع مسبقًا.

وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قال الهناندة، إن ترتيب الأردن على المستوى الإقليمي والعالمي متقدمًا، مضيفًا أن نسبة الخدمات المقدمة نهاية العام 2021 بلغت 40 بالمئة من الخدمات الأساسية التي تهم المواطن متوفرة عبر التطبيقات الذكية، كالضمان الاجتماعي ودوائر الأراضي وضريبة الدخل والمبيعات والأحوال المدنية والترخيص وتطبيق سند.

وتابع، أن الوزارة تسعى لفتح 15 مركزا شاملا لتوسيع الخدمات الذكية، وصولا لتوحيد البيانات على منصة واحدة.

وأشار إلى أن هناك اهتماما فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، والرياضة الإلكترونية، ووضع الأردن على الخريطة العالمية بهذا المجال، موضحا أن لدينا البنية التحية والموارد البشرية اللازمة لذلك.

--(بترا)

م خ/رق

12/09/2023 14:49:26