مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بصندوق البريد
التاريخ
9/12/2023 2:38:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق توفير البريد للأعوام 2018 -2021.
وقال السليحات، بحضور مدير عام الصندوق بالوكالة فادي شناعة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، إن "مالية النواب"، وبعد نقاش موسع مع المعنيين تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء، فيما أوصت اللجنة بضرورة متابعة استرداد وتحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق.
وأضاف، إن المخالفات التي جرى مناقشتها مرتبطة بحساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية للصندوق، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.
من جهته، أكد النائب محمد الشطناوي، ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، واسترداد الأموال المصروفة دون سند قانوني.
بدوره أجاب شناعة عن جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير، مؤكدًا تصويب المخالفات الواردة فيها، وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق، فيما العمل جار على تحصيل باقي المبالغ.
--(بترا)
م خ/ن ح/اح
12/09/2023 14:37:14
MENAFN12092023000117011021ID1107055127
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