مالية النواب تناقش تقارير المحاسبة المتعلقة بصندوق البريد

عمان 12 أيلول (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق توفير البريد للأعوام 2018 -2021.

وقال السليحات، بحضور مدير عام الصندوق بالوكالة فادي شناعة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، إن "مالية النواب"، وبعد نقاش موسع مع المعنيين تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء، فيما أوصت اللجنة بضرورة متابعة استرداد وتحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق.

وأضاف، إن المخالفات التي جرى مناقشتها مرتبطة بحساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية للصندوق، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.

من جهته، أكد النائب محمد الشطناوي، ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، واسترداد الأموال المصروفة دون سند قانوني.

بدوره أجاب شناعة عن جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير، مؤكدًا تصويب المخالفات الواردة فيها، وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق، فيما العمل جار على تحصيل باقي المبالغ.

--(بترا)

م خ/ن ح/اح

12/09/2023 14:37:14