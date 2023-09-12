عمان 12 أيلول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تأثير العاصفة دانيال بدأ يضعف مع تحركها وتمركزها الى السواحل الشمالية الشرقية لمصر.

وأضاف أن تأثير العاصفة يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق.

وأوضح في بيان صحفي، أن سرعة الرياح قد تصل بين 30و40كم/ساعة ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.

وأشار آل خطاب، الى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة غدا الأربعاء، يتوقع ان تنشط الرياح على فترات مع توقع تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله، أثناء ساعات النهار في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.

وحذرت الدائرة من تدني مدى الرؤيا الأفقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا .

- -(بترا)

م ح/ن ح/ف ق

12/09/2023 14:26:06