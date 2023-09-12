Tuesday, 12 September 2023 10:14 GMT

الأرصاد: تأثير العاصفة دانيال على المملكة يقتصر على الغبار وحالة عدم استقرار غدا

9/12/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 أيلول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تأثير العاصفة دانيال بدأ يضعف مع تحركها وتمركزها الى السواحل الشمالية الشرقية لمصر.
وأضاف أن تأثير العاصفة يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق.
وأوضح في بيان صحفي، أن سرعة الرياح قد تصل بين 30و40كم/ساعة ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.
وأشار آل خطاب، الى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة غدا الأربعاء، يتوقع ان تنشط الرياح على فترات مع توقع تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله، أثناء ساعات النهار في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.
وحذرت الدائرة من تدني مدى الرؤيا الأفقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا .
- -(بترا)
م ح/ن ح/ف ق
12/09/2023 14:26:06

MENAFN12092023000117011021ID1107055125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث