الأرصاد: تأثير العاصفة دانيال على المملكة يقتصر على الغبار وحالة عدم استقرار غدا
التاريخ
9/12/2023 2:38:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تأثير العاصفة دانيال بدأ يضعف مع تحركها وتمركزها الى السواحل الشمالية الشرقية لمصر.
وأضاف أن تأثير العاصفة يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على شكل غبار مثار بفعل الرياح والتي تنشط على فترات في بعض المناطق.
وأوضح في بيان صحفي، أن سرعة الرياح قد تصل بين 30و40كم/ساعة ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية بما فيها محافظة العقبة، كما تتشكل مع الساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تشير النماذج العددية الى احتمالية تساقط زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة.
وأشار آل خطاب، الى أن حالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة غدا الأربعاء، يتوقع ان تنشط الرياح على فترات مع توقع تساقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله، أثناء ساعات النهار في بعض الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد.
وحذرت الدائرة من تدني مدى الرؤيا الأفقية ليومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا .
- -(بترا)
م ح/ن ح/ف ق
12/09/2023 14:26:06
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