عمان 12 أيلول (بترا)-مشهور الشخانبة- حقق الأردن المرتبة الأولى في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

واحتل الأردن هذه المرتبة وفقاً لتقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام الماضي، والذي يعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE).

وأكد الخرابشة استمرار تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100بالمئة، وارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة الكهربائية المولدة إلى 27 بالمئة خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة 2022 تم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 68 بالمئة، الطاقة المتجددة 27 بالمئة، و5 بالمئة من الصخر الزيتي، مقارنة بنسبة 73 بالمئة للغاز الطبيعي و 26 بالمئة للطاقة المتجددة للعام2021.

وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الطاقة الكهربائية حوالي 340 مليون قدم مكعب يوميا من المصادر الأربعة المتاحة.

وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2577 ميجاواط، وتشمل 1498 ميجاواط من مشاريع يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء (614 ميجا واط طاقة رياح، 884 ميجا واط طاقة شمسية)، و1079 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور (696 صافي قياس، 383 عبور).

وبخصوص توليد الكهرباء باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي يجري تنفيذ هذا المشروع الذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء باستطاعة 470 ميجا واط من قبل شركة العطارات للطاقة، حيث تم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بتاريخ 25/10/2022 باستطاعة 235 ميجا واط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها وتشغيل الوحدة الثانية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة العام الماضي حوالي 2.45 مليون برميل، والتي تشكل حوالي 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، ونقلت بواسطة 9543 صهريجا بموجب مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والنفط العراقية الموقعة 2021.

وفي مجال الغاز الطبيعي يجري تنويع مصادر الغاز من خلال الغاز الطبيعي المصري، وغاز الشمال، والغاز الطبيعي المسال من باخرة الغاز الطبيعي المسال العائمة في العقبة والغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي.

وتقوم شركة تطوير العقبة بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية بالتطوير على ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، الذي سيمول من خلال قرض ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ببناء وحدة تغييز شاطئية والعمل على استبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية FSRU بوحدة تخزين عائمة FSU حيث تم طرح عطاء مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال، ويتم حاليا السير في إجراءات طرح وإحالة عطاء وحدة التغييز العائمة.

وبلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء خلال العام الماضي حوالي 5382 مليون قدم مكعب، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعب، التي تسهم بنسبة 1.8 بالمئة من توليد الطاقة الكهربائية لعام 2022.

وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة حوالي 344 مليون قدم مكعب يوميا، والتي ساهمت بنسبة 68 بالمئة في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

وفي مجال البترول والصخر الزيتي تم استمرار العمل في اتفاقية تطوير وتشغيل حقل حمزة النفطي المبرمة مع شركة البترول الوطنية والتي تم توقيعها عام 2020 بهدف زيادة إنتاجية الآبار العاملة في الحقل.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي للنفط من حقل حمزة 300 برميل، وبلغت قيمة مبيعات الحقل لمصفاة البترول 9.3 مليون دينار أردني.

كما تم الانتهاء من معالجة المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لحقل حمزة، وإبرام اتفاقية تطوير خدمات وتشغيل وادارة بين الوزارة وشركة البترول بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق تحددها الوزارة حيث جرى حفر بئرين في منطقة السرحان التطويرية.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل العرض المباشر المقدم من شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون.

وبخصوص التنقيب عن الثروات الطبيعية، بدأت أعمال الاستكشاف لخامات الفوسفات في منطقة الريشة في كانون الأول من عام 2021 واستكملت في أيلول الماضي، وبلغت مساحة المنطقة المستهدفة 90 كيلومترا مربعا حفر فيها 55 بئراً استكشافياً بمجموع كلي بلغ 1240 مترا طوليا، تم الحصول على نتائج 1190 عينة حللت في مختبرات وزارة الطاقة.

وأظهرت الدراسات التنقيبية وجود تراكيز وكميات مؤملة جداً من خامات الفوسفات في منطقة الريشة، حيث وصلت نسبة P205 إلى 36بالمئة مع وجود تراكيز قليلة للشوائب تقع ضمن الحدود المسموح بها عالميا ما يجعله ذا قيمة استثمارية عالية إضافة إلى وجود تراكيز جيدة للعناصر الأرضية النادرة مثل اليورانيوم والثوريوم، وبناءً على الدراسة بلغ الاحتياطي الجيولوجي الأولي لخامات الفوسفات 700 مليون طن متري تقريبا، وبمتوسط سماكة للطبقات ذات الجودة العالية وصلت 6 أمتار على الأقل، كما أنها تتواجد على أعماق قريبة من سطح الأرض بمتوسط 11مترا تقريبا، ما يزيد من حجم الفرص الاستثمارية خصوصاً في الصناعات التحويلية.

وفيما يخص مشروع التنقيب عن العناصر الفلزية وخاماتها في وادي عربة، بوشر بالعمل الميداني لغايات التحري والاستطلاع وجمع عينات سطحية جيوكيميائية للشاذة ARAGE-02، لتحديد إمكانية إعداد خطة عمل تنقيبية لتقييم نوعية وسماكة الخامات وحساب الاحتياطي للمناطق المؤمنة للعمل على تسويقها للمستثمرين في قطاع التعدين.

وعن مشروع تسويق المناطق الاستكشافية للثروات المعدنية، تم توقيع 7 مذكرات تفاهم خلال العام الماضي، مع عدة شركات للاستكشاف والتنقيب عن المعادن الاستراتيجية وتقييم احتياطياتها والجدوى الاقتصادية من استغلالها.

--(بترا)

م ف/ف ق

12/09/2023 14:19:51