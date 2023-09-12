يونا يلغي ندوةسبل مواجهة الإرهاب تضامنا مع ليبيا

عمان 12 أيلول (بترا)-أعرب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع دولة ليبيا جراء الإعصار والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء البلاد مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات.

وبحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد، تقدم يونا في بيان بخالص التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واعلن الاتحاد تأجيله ندوة "سبل مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام" التي كان من المقرر إقامتها في مدينة بنغازي خلال الفترة 17-19 أيلول الحالي ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد ووكالة الأنباء الليبية، وذلك في إطار الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.

ويذكر ان اللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية أجلت حفل افتتاح الفعالية الذي كان من المقرر إقامته في بنغازي 16 أيلول الحالي حتى إشعار آخر، وذلك مراعاة للوضع الحالي، وتضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين.

--(بترا)

رصد/رس/ف ق



12/09/2023 14:03:17