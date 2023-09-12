يونا يلغي ندوةسبل مواجهة الإرهاب تضامنا مع ليبيا

يونا يلغي ندوةسبل مواجهة الإرهاب تضامنا مع ليبيا
التاريخ
9/12/2023 2:38:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 12 أيلول (بترا)-أعرب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الثلاثاء، عن تضامنه مع دولة ليبيا جراء الإعصار والسيول والفيضانات العارمة التي غمرت أرجاء البلاد مخلفة خسائر في الأرواح والممتلكات.
وبحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد، تقدم يونا في بيان بخالص التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
واعلن الاتحاد تأجيله ندوة "سبل مواجهة الإرهاب من خلال الإعلام" التي كان من المقرر إقامتها في مدينة بنغازي خلال الفترة 17-19 أيلول الحالي ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد ووكالة الأنباء الليبية، وذلك في إطار الاحتفاء ببنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2023.
ويذكر ان اللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية أجلت حفل افتتاح الفعالية الذي كان من المقرر إقامته في بنغازي 16 أيلول الحالي حتى إشعار آخر، وذلك مراعاة للوضع الحالي، وتضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
12/09/2023 14:03:17
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