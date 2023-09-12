الفوسفات تحدد سعر حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير 2023

عمان 12 أيلول (بترا)- حددت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ولأول مرة، وبعد مفاوضات حثيثة، أسعار بيع حامض الفوسفوريك عالميا للربع الأخير من العام الحالي، مع إحدى أكبر الشركات الهندية المستهلكة لحامض الفوسفوريك، وبزيادة 135 دولارا عن السعر السابق.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تعاقدت لبيع 100 ألف طن من حامض الفوسفوريك للتصدير الخارجي للربع الأخير من العام الحالي 2023، بزيادة بلغت 135 دولارا لكل طن عن السعر السابق، حيث كان السعر العالمي السابق 850 دولارا لكل طن.

وأكدت أن هذه الخطوة وضعت الشركة في صدارة لعب الدور الأساسي لتحديد سعر حامض الفوسفريك، ما يعزز مكانتها في السوق العالمي وقدرتها على تحديد السعر وفق تغيرات متطلبات الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في سعر مادة حامض الفوسفوريك، سينعكس على الوضع المالي للشركة، وأسعار منتجاتها من الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.

--(بترا)

و ر/ف ق

12/09/2023 14:02:28

